– A legjobban a szilva és a szőlő fogy, de kadarkúti gesztenyét is viszik – tette hozzá a kereskedő. Lajosmizsén termelt bio citromot is kínált vásárlóinak. Kiemelte: igaz drágább ez a magyar citrom, de nincs kezelve semmivel a héj, emiatt viszik a háziasszonyok süteményekbe és kisbabáknak egyaránt az édesanyák. Szili Dezső az eltenni való zöld paradicsomok mellett sütőtököt kínált.

– Idén meg vagyok elégedve, egészséges és édes a termés, még nem panaszkodott egy vásároló sem – mondta el az őstermelő. Tőle nem messze Domonkos Árpádnál pedig kápia paprikát és méretes karfiolt vehettünk. Az új csarnokban sokan keresték a füstölt árukat is, a kolbász mellett a többféle ízesítésű töpörtyűből is került a kosarakba. Már a közelgő Márton-napra is készültek a háziasszonyok. – Sokat emelkedett a libacomb, de főleg a máj ára, ezért óvatosak a vásárlók, csak 1-2 darabot visznek – mondta el az egyik kereskedő. Margit néni savanyított takarmányrépáját hamar elkapkodták. – Angyalom, jön a hideg, hoztam szárított medvehagymát, hársvirágot és csipkebogyót is – kínálta portékáját a szilvásszentmártoni árus. Krizantémból is bőséges választék várta a vásárlókat. – Az ünnepekkor elfogytak a virágok, de hoztunk még, mert most is sokan keresik és árban jóval kedvezőbbek most – mondta el Bálint Erika.