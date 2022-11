A kórustagokat joggal emlegetik Balatonboglár nagyköveteiként is, hiszen eddig már tizennyolc alkalommal szerepeltek külhonban. Megjárták többek között Svédországot, Norvégiát, Franciaországot, s több alkalommal vendégeskedtek Németországban és Ausztriában is.

A kórus a Balatonboglár Művelődési Díja kitüntetést is megkapta már, s a Somogy Megyei Értéktárba is bekerült a korábbi években. Az amatőr vegyes kórusok kategóriájában a Fesztiválkórus minősítést tudhatják magukénak.

– Munkás dalkör néven alakult meg a kórus még 1922-ben – idézte fel Gárdos Zoltán, a Balaton Vox elnöke. Habár néhány rövidebb szünet előfordult az énekkar tevékenységében az évtizedek alatt, a ma Balaton Vox nevet viselő kórus a százéves születésnapját ünnepelheti az idén. Nagy gonddal őrzik a kórus alapító karnagya, Karácsonyi Kornél emlékét, akinek a tiszteletére évente egy kórustalálkozót is megszerveznek. Persze hasonlóképpen büszke a kórusvezető a jelenlegi karnagyra, Koncz Zsuzsannára is.

Gárdos Zoltán lapunknak azt is elmondta: ahogy a jelenben, úgy korábban is különböző munkakörű, beosztású emberek alkották a kórust, ma nagyjából 35-40, többségében női taggal büszkélkedhetnek. Éppen ezért elsősorban férfiakra lenne még nagy szükség a csapatban, főleg a basszus­szólamot erősítenék. Bár az átlagéletkort tekintve idősebb a társaság, a harmincas és a negyvenes korosztály is képviselteti magát az énekkarban. Több településről vannak tagjaik, Balatonboglár mellett Balatonlelle, Fonyód, Lengyeltóti és Szőlősgyörök is megjelenik a sorban.

Gárdos Zoltán hozzátette: az adventi ünnepkörben is több fellépésre készülnek. Decemberben 17-én Balatonbogláron az evangélikus templomban adnak koncertet. A jubileumi, százéves nagykoncert időpontja egy kicsit csúszik, a tervek szerint március–április környékén szervezik azt meg, amin más kórusokat is vendégül látnak majd – tudtuk meg a Balaton Vox elnökétől.



Fotó: N. L.