Az 1937-től Amerikában élő, brit író és filozófus legismertebb regénye – melyet 35 éve olvastam – a még Angliában született Szép új világ. Műve disztópia; amolyan negatív utópia, az adott kornál is rosszabb világról, illetve társadalomról megfogalmazott vízió. Belegondolni is szörnyű, mily borzongató jövőképet vetít olvasói elé Huxley; jóllehet, látomásának egyes elemei nyomokban – mint allergén anyagok az élelmiszerekben – már felfedezhetők közvetlen környezetünkben. Akkor is, ha sokan fittyet hánynak a jó szemű, éles eszű társadalomkritikusok megállapításaira, a jobbító szándékkal megfogalmazott véleményre, no meg a szatírára mint irodalmi műfajra…

Ráadásul új szavak is belopakodnak édes-ékes anyanyelvünkbe; olyanok, mint a pszichopandémia, influenszer, migránsválság, ársapka és a többi.

Mindennapjaink szorításában egyre gyakoribb a túlzott bürokrácia és a különféle szolgáltatások folyamatossága érdekében hozott, meghökkentő intézkedések ragályos terjedése. Erre példa a fiatal, nagycsaládos apa esete netbankjával, amellyel régóta hűséges viszonyt ápol, ám a minap kiverte nála a biztosítékot a pénzintézet szerinte vérlázító felhívása: Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló ilyen és ilyen számú törvény értelmében az ön cégéről nem rendelkezünk naprakész ügyfél-átvilágítási adatokkal. Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat továbbra is zavartalanul tudjuk nyújtani, kérjük, hogy keresse fel banki kapcsolattartóját, illetve bármely bankfiókunkat, és az azonosítást követően frissítse cégének adatait eddig és eddig. Tájékoztatjuk, hogy ha az adatok frissítése a fenti időpontig nem történik meg, a fenti dátumtól – a törvényben előírt kötelezettségünk alapján – megkezdjük számlái és kapcsolódó szolgáltatásai (például bankkártya, állandó megbízások) korlátozását.

Bement hát bankjába, a három lurkó aranyosan eljátszott a gyereksarokban, míg apjuk az ügyintézővel próbált dűlőre jutni. Amikor kiderült, hogy változott a vállalkozásának a címe, megkérdezte az ügyintéző: a gyerekek kibírnak e még legalább egy félórát, vagy inkább visszajön később, amire előkészíti az iratokat. A kisvállalkozó megjegyezte: gyerekei vélhetően kibírnának egy félórát, ő viszont nem.

– A címem változott, amit – gondolom – csupán pár kattintás átírni a rendszerben, de ez úgy tűnik, túl bonyolult – érvelt a karakán ügyfél, aki nem szeretett volna még 30 percet adni erre az életéből, de azon is eltöprengett: életszerű-e, hogy pár évente újabb és újabb kényszerű megjelenésével, illetve nyilatkozatával bizonyítsa: bizony ő nem pénzmosó.

Mégis ez utóbbi mellett döntött. Nem szerette volna ugyanis, ha korlátozzák a számláját, ami nélkül nem működhet tovább a vállalkozása. Néhány nap múlva visszament a bankba, ahol mosolyogva fogadták, s akkor már tényleg csak pár aláírás idejéig tartott az ügyintézés.

Szép világ ez, okos törvényekkel – sóhajtott nagyot, s becsapva maga után az ajtót, azt mantrázta hazáig: hurrá, papírom van róla, hogy nem foglalkozom pénzmosással és terroristákat sem támogatok.