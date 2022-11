Az online megoldásokra már most is komoly igény mutatkozik a money.hu összeállítása szerint. Az ingatlan.com Hitelintéző szolgáltatása ugyanis 2020 óta több mint 40 ezer felhasználónak nyújtott segítséget. Közel 90 százalékuk hitel felvételét is szükségesnek látta a költözési tervek megvalósításához.



Újabb lökést kaphat a digitalizáció a mindennapos pénzügyeken belül a lakáshitelezési fronton. A Magyar Nemzeti Bank tervei szerint ugyanis a fogyasztóbarát lakáshiteleknél az igényléshez szükséges adminisztrációt elektronikus úton elintézhetik az érintettek.



“A hitelügyintézés digitalizációja fontos része lesz a jelzáloghitelezésnek. Kényelmesebbé, egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a folyamatot, ennélfogva a hiteligényléshez kötődő költségek is csökkenthetők, minimalizálhatók” - mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője. Hozzátette: “Az online megoldások iránti igényt jól szemlélteti, hogy ingatlan.com oldalain elérhető Hitelintéző szolgáltatást - amelynek a hátterét a money.hu biztosítja - több tízezren használják. “