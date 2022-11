Magyar Falu Program 1 órája

Szolgálati lakással csábítanak vidékre

Jó lehetőségnek tartják a falvak vezetői, hogy több intézményt is fel lehet újítani a Magyar Falu Program keretében. Azonban aggódnak is, mert komoly szakemberhiány van a településeken. Erről Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt lapunknak néhány nappal ezelőtt Hetesen, ahol a térség polgármestereivel is találkozott.

Marosi Gábor Marosi Gábor

Fotós: TIBOR KOVACS

Pedagógust, óvónőt, tanárt, tanítót, védőnőt és orvost is keresnek több somogyi településen. A polgármesterek többsége jó helyzetben van, ugyanis az elmúlt években több olyan ingatlanberuházást is megvalósítottak, amellyel ezeknek a szakembereknek kínálhatnak lakhatási lehetőséget. Gyopáros Alpár lapunknak elmondta, nem volt ez mindig így. Több település is nehéz helyzetben volt, ezért is indították el négy évvel ezelőtt a Magyar Falu Programot. – Fejlesztési támogatásokat kínáltunk a falvaknak – mondta Gyopáros Alpár. – Úgy találtuk ki a programot, hogy a települések a meglévő szolgálati lakásaikat felújítsák, vagy vásároljanak egy használt ingatlant, és azt korszerűsítsék – mondta Gyopáros Alpár. – Így indítottuk el a szolgálati ház programunkat. Az első pályázat 2019-ben indult, azóta mintegy 560 szolgálati ház épült vagy újult meg szerte az országban. Ez valamivel több mint 17 milliárd forintba került. Ám nem állunk meg, ezt szeretnénk folytatni, mert látszik, hogy továbbra is szakemberhiány van a falvakban, másrészt sikeres a kezdeményezés. Minél több szolgálati házat tudnak felajánlani az önkormányzatok a hiányszakmák képviselőinek, annál szívesebben mennek vidékre, jellemzően a fiatalok, a falvakba – hangsúlyozta a politikus. Fotók. Kovács Tibor Gyopáros Alpár arról is beszélt, Somogy az ország egyik legaprófalvasabb megyéje, ezért rendkívül magas összeg érkezik ide a Magyar Falu Programban. A kezdetektől, 2018-tól majdnem 34 milliárd forintot költhettek el a somogyi települések. Ez a szám azonban nem tartalmazza a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) összegét – tette hozzá a kormánybiztos. – Majdnem mindegyik somogyi faluban igénybe lehet venni a csok-ot. A megyék között a falusi csok felhasználásában Somogy megye az első háromban található. Akármilyen településen megyünk végig a megyében, látható az a fejlődés, ami elsősorban a Magyar Falu Programnak köszönhető – hangsúlyozta Gyopáros Alpár. A kormánybiztos elmondta, az önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és tankerületek pályázati igényei általában meghaladják a rendelkezésre álló összeget. A kormány ezért a költségvetés aktuális helyzetétől függően az év második felében mindig kiegészítő forrásokról döntött. – A jelenlegi helyzetben azonban tartalékolni kell, ezért az elmúlt évektől eltérően alacsonyabb a rendelkezésre álló pályázati összeg. De ismerve a kormány falubarát politikáját, meggyőződésem, hogy a következő évben ugyanolyan komoly kiegészítő támogatásokat tudunk majd adni, ezért jó eséllyel nem csökken a Magyar Falu Program támogatottsága – emelte ki Gyopáros Alpár. A kormánybiztos arról is beszélt, hogy a településvezetőknek most az energetikai kihívások okozzák a legnagyobb fejtörést. Éppen ezért a kormány felé a legnagyobb elvárás, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az energetikai célú beruházásokra, energetikai fejlesztésekre vagy a közvilágítás korszerűsítésére. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, mivel a Magyar Falu Programot a falvak „írják”, ezért ezek az igények megjelennek majd a pályázati kiírásokban.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!