Wimal Morapitiye, a Rotary Club elnöke köszöntő beszédében elmondta: a kaposvári vállalkozások, és a klub évek óta közösen segíti a rászorulókat Somogyban. Ebben az évben a jótékonysági gála bevételét, illetve a vállalkozók által adományozott összegeket egy tanulmányi ösztöndíj megalapítására fordítják. Ezzel segítenek majd olyan hátrányos helyzetű fiataloknak, akik esélyt szeretnének kapni egy jobb életre.

A bál vendégeit számos program is várta. Az estet Lovász Márta divattervező divatbemutatója nyitotta meg, ahol csodaszép modell mutatták be a különleges ruhákat. Az elnöki beszédet követően a Csiky Gergely Színház művészei léptek a színpadra, hogy dallal és rövid műsorral szórakoztassák a közönséget. Felléptek a Somogy Tehetségsegítő tanács növendékei, valamint a Pillangó légtorna és jógacsoport is. Az est során ünnepélyesen beiktatták a Rotary Club Kaposvár új tagjait is.