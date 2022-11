Szinkrontolmács segítségével hallgatom ezt a nagyszerű embert, Mijo Baradát, aki nem először ejti ámulatba a magyarországi híveket, köztük a kaposváriakat. Jóllehet, Horvátországban él, s nagy tapasztalatai vannak a kivi- és a mandarintermesztés terén, de az Örömhír továbbadásában talán még nagyobbak. Legutóbbi ittléte kapcsán is megerősödött bennem: hozzá hasonlóan kell(ene) evangelizálni szűkebb és tágabb környezetünket, az országot s a világot. Keményen de kedvesen, hitelesen, ám derűvel, kitartóan és nem hangulatunktól függően. Ekkor talán többek számára szimpatikusabb lesz a kereszténység, amely Ferenc pápa szerint is vonzással, s nem erőszakkal terjed.

A Magyar Karizmatikus Megújulás 30. évfordulója alkalmából rendezett országos találkozón is e mackóalkatú, nagyszerű férfi volt az egyik előadó, aki életes történeteivel újra meghódította többezres közönségét. Többek között elmesélte azt is: egy asszony arról számolt be neki az egyik lelkigyakorlaton, hogy családjukat valaki megátkozta, és ezt megerősítette egy exorcista, vagyis ördögűző pap is. A nő azt gondolta, biztos a féltékeny szomszédok szórtak rájuk átkot, ugyanis működtetnek egy hotelt, s erre lehetnek irigyek. Mijo erre, mélyen a szemébe nézve, kijelentette: Asszonyom, szerintem Ön az, aki folyamatosan átkozódik. Megkérdezte ugyanis tőle: mikor mondta utoljára a férjének haraggal, hogy: átkozott legyen a nap, amikor hozzád mentem? A nő rögtön válaszolt: tegnap. S mikor vágta utoljára a gyereke fejéhez: jobb lett volna, ha elvetetlek, minthogy megszüljelek? Tegnap reggel – érkezett a válasz. A nő ekkor szembesült szavainak súlyával. Az átok szinte része volt napjainak, ráadásul a legrosszabb átkok azok, amelyeket a szülők mondanak a gyermekeikre, vagy a házastársak egymásra. Mijo arra buzdította közönségét: tanuljuk meg minden nap áldani egymást! Áldjunk meg minden személyt, akivel találkozunk, és kérjük Isten áldását a gyermekeinkre, unokáinkra. Szóval legyünk fáradhatatlanok az áldásban, s akkor erősebb lesz bennünk a kegyelem.

A fiatal, sokgyerekes konferanszié házaspárt is érezhetően „hókon nyomta” a történet. Mikrofont ragadva megosztották a hallgatósággal: a kulisszák mögött arról faggatták egymást, együtt töltött éveik alatt elátkozták-e a napot – ha szóval nem is, de gondolatban –, amikor örök hűséget fogadtak egymásnak. Mindegyikük nemmel válaszolt. Ekkor felzúgott a taps.

Isten különösen kedveli a derűs keresztényt, nemkülönben a publikum – s ezzel Mijo is tisztában van –, arról is szólt: sokat töpreng azon, mit találnak majd a sírokban az utánunk jövő nemzedékek. Hogyan vélekednek majd rólunk a jövő régészei? Milyen emberek éltek e földön? Mit találnak majd évszázadok múltán a kutatók a sírkertekben? Vélhetően különféle implantátumokat, szilikonokat és piercingeket. Emiatt egyébként maga is került kissé bizarr helyzetbe, amikor 6 éves fia megkérdezte: apa, miért tesznek szilikont a nénik a mellükbe?

Hirtelen az jutott eszébe: azért, hogy tartós maradjon a tejük az anyukáknak, ha szoptatják a kisbabájukat…