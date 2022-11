Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna, a civil szervezet vezetője 1991-től egészen mostanáig irányította a csapatot. Családi okok miatt azonban most lemondott, ám az egyesület örökös tiszteletbeli elnökének választották meg. A kaposvári csoport új elnöke Misotáné Veress Katalin lett, s a közgyűlésen arról is döntöttek, hogy az eddigi öt- helyett háromtagú elnökség vesz részt a munkában. Ezen kívül új ellenőrző bizottságot is választottak.

A kaposvári egyesületnek összesen hetvenöt tagja van, s a következő időszakban is kiemelten kezelik a cukorbetegek oktatását, illetve folytatni kívánják a szűrési programokat is. Hosszú évek óta szerdánként a kaposvári Marázplastban ingyen végzik többek közt a vércukorszint-mérést.