Az ott lakók már sokszor hiányolják a kordont és a mukagépeket a kereszteződésből, annyira hozzászoktak. Most ismét megnyugodhatnak, újra felbontották az útburkolatot a forgalmas kereszteződésben.

Mint ismeretes, az új kaposvári fűtőmű csövezési munkálatai miatt több helyen felbontották az útburkolatot a városban. Így az említett kereszteződésben is. Sokakat meglepett, hogy hosszú hónapokon át volt az út felbontva, ezzel nehezítve tovább a közlekedést. Volt olyan olvasónk, aki régészeti feltárásra is gondolt, de olyan is akadt, aki a kínai nagyfal folytatását vízionálta ennyi idő alatt.

Mikor a nyáron kész lett, nem sokáig örülhettek a közelkedők: szinte pár nap alatt beszakadt az út széle. Gyorsan kiérkeztek a munkások, hogy a lyukat eltűntessék. Ám ez sem bizonyult tartósnak, hisz most újra elbontották a burkolatot az említett részen.

Bízunk benne, hogy harmadjára már sikerül ha nem is örökre, de talán évekre megcsinálni.