Még a tél előtt befejezik az út- és járdafelújításokat a megyeszékhelyen, erről beszélt Szita Károly polgármester, aki pénteken az új burkolattal ellátott Erdősor utcát adta át a lakóknak, akik közül sokan összegyűltek, hogy még a hivatalos átvétel előtt tehessenek észrevételeket a munkákról. Törökné Kisbári Margit maradéktalanul elégedett volt a kivitelezéssel, míg Kalota Gyula megjegyezte, hogy egy vízkifolyót rosszul bontottak ki a háza előtt, de azóta kijavították a hibát. A nagy átmenő forgalmú Erdősor utcát a megépítése óta nem renoválták, de most 63 millió forintot költött rá az önkormányzat. Az új aszfaltréteg mellett a szegélyt is szintre emelték, és megoldották a csapadékvíz elvezetését is. A Katona József utcában az utolsó simításokat végzik az árkok felújításán, és ezzel még a tél előtt befejeződhet az idei útfelújítási program, melynek keretében 22 helyszínen 1,3 milliárd forint értékben végeztek munkálatokat az önkormányzat megbízásából. Ezzel még nincs vége, mert a kerékpárutakra további egymilliárdot költhetnek majd.