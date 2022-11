–Nagybajom volt számára a világ közepe, hivatását, a hozzá fordulók gyógyítását gyakran helyezte a családja elé. Végtelen öröm van a szívemben, hogy fél évszázad múltán sem felejtették el, és elismerik kiváló szakmai tudását, emberségét és önzetlenségét – summázott lapunknak Kocsis Gabriella kaposvári fogorvos, szájsebész, a posztumusz Nagybajom Város Díszpolgára Díjjal elismert Kocsis Béla, egykori nagybajomi háziorvos leánya. Elmondta azt is: édesapja 1930–1971 között szolgált körorvosként az azóta várossá lett településen. S hogy milyen útravalót kapott tőle orvosi praxisához? A becsületességet, a beteghez való hűséget, a szolgálatkészséget, a hivatásszeretetet, a mindenkor jó szívvel való odafordulást, felülírva az esetleges fáradtságot. A „beteg mindenekfelett”-tudatát, ami számára is mottó maradt, ezért áll még most, bőven a nyugdíjkor felett is a fogorvosi szék mellett.

Kocsis Bélát 18 pályázó közül választották ki 1930-ban, s egy időben 17 település betegeit gyógyította Nagybajomtól Háromházáig, Jákótól Újvárfalváig, és több mint 5000 fő ellátásáról gondoskodott. Kakra, Löncsönbe, Pálmajorba lovaskocsival jutott el minden második héten. 1944–1961 között asszisztens nélkül dolgozott; segítői a szülésznő és a védőnő volt, és minden betegségre megtalálta a megfelelő gyógymódot, mert nem csak szerette a munkáját, hanem birtokolta annak apró fortélyait is. Mindenki Béla bácsija volt, aki mindig reményt sugárzott betegei számára, mindeközben humorral körítette gyógyító tevékenységét.

A főorvos asszony bevallotta, kijöttek a könnyei e szép ünnepségen. Meghatottság és öröm együtt volt jelen, amikor kezet fogott Pirka Mátyás polgármesterrel. Már a városba vezető úton átélte gyerek- és fiatalkorát, hiszen ő is praktizált egy ideig szülőfalujában, de leginkább annak örül, hogy e nemes gesztus is igazolja: a hiteles életművek nem esnek ki az idő rostáján, így a bajomi temetőben nyugvó édesapja emlékét is őrzi az utókor. Nagybajom Város Pedagógiai Díjával ismerték el Tibol Lászlóné nyugalmazott pedagógus munkáját, aki sokak példaképe a településen. Zömmel oroszt, majd – átképzés után – németet tanított az iskolában, és több tanítványából lett nyelvtanár. Ugyancsak Nagybajom Város Pedagógiai Díját vehette át Czebei Gyula, aki aktív korában szintén részt vállalt a település kulturális életének szervezésében. Nagyszínpadi előadásokban is szerepelt, osztályfőnökként pedig kiváló közösségeket épített. 1976-tól 2003-as nyugdíjba vonulásáig volt a diákotthon vezetője. György-Dávid Nikoletta, Nagybajom alpolgármestere, a helyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője sokat hallott Kocsis Béláról, aki 24 órában fogadta betegeit, és azt is tudja, alakjához legendák fűződnek. A két másik kitüntetettet személyesen ismerte. Tibol tanárnő németet tanított neki, és már a kezdetektől élvezettel sajátította el tőle a nyelvet, Czebei Gyulának pedig a sakktudását köszönheti. Olyan logikát plántált belé és olyan lépéskombinációkra hívta fel a figyelmét, hogy saját fiát is a „Czebei-módszer” szerint tanította meg sakkozni. Úgy összegzett: Nagybajom nagyságaira mindenkinek fel kell nézni.