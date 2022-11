Már lehet regisztrálni az országos 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő hetedik évadára! Az egyedülálló, középiskolásoknak szóló vállalkozói verseny célja, hogy a fiatalok kreatív, csapatmunkára épülő, személyiségfejlesztő feladatok mentén sajátíthassák el a győzelemhez szükséges vállalkozói ismereteket, amelyek egyúttal nagy segítséget jelentenek számukra a pályaválasztás során, de akár az egész jövőjüket megalapozhatják.

Milliókat érő ötletek

A verseny sikerét fémjelzi, hogy az elmúlt hat év során eddig 4 ország 37 városából, több mint 1000 diák játszott hónapokon át, 3-5 fős csapatokban, szakmai mentorok támogatásával, hogy ötleteikből igazi vállalkozásokat formáljanak. A verseny két napos döntőjébe minden évben a szakértői bírálók által legjobban teljesítő öt csapat jut be, akik megküzdhetnek az 1+1 millió forintos fődíjért.

A résztvevők már nyertesek

A döntő két napos, exkluzív környezetben megvalósuló élményprogramokkal és csapatépítő tréningekkel, webináriummal egybekötött megmérettetés, ahol az évad legjobb ötletét most is egy szakemberekből álló zsűri fogja kiválasztani, és az 1+1 milliós fődíj mellett további nyeremények is gazdára találnak, már a verseny első fordulójában is.

Az 5letből jövő! vállalkozói verseny küldetése, hogy támogassa a következő generációk fiataljait a bennük élő jövő felfedezésében, és az álmaik megvalósításában. Csatlakozz játékosként, szurkolóként vagy támogatóként, és légy részese ennek az felejthetetlen élménynek! A hetedik évadra már elindult a regisztráció a https://5letboljovo.hu/ weboldalon!