– Egy tartalmas és jó hangulatú hosszú hétvégét töltöttünk el felvidéki barátainknál – mondta el lapunknak Horváth Tibor, a Zselic AMI táncpedagógusa. – Csesznák Korcsik Anikó és Csesznák Balázs helyi táncpedagógusok meghívására a helyi tánccsoport mellett szabadkai, újvidéki, zentai gyermekcsoportok vettek részt a találkozón és élvezték az óbecseiek vendégszeretetét. A helyiek kitűnő szervezésének köszönhetően a találkozó résztvevői meghallgathatták a világhírű cimbalomművész, Balogh Kálmán koncertjét, ami után az esti táncházban vajdasági Tisza-menti táncokat tanultak.

A néptánctalálkozó mellett a szennai fiatalok a helyi nevezetességekkel is megismerkedtek. A fellépés napjának délelőttjén Óbecse polgármestere kalauzolta a somogyiakat, megnézték Than Mór festőművész szülőháza mellett a városháza pazar dísztermét, az óbecsei katolikus, valamint ortodox templomot is, és egy mini-Csodák Palotáját, amit a gyerekek nagyon élveztek. – Szombaton a Fölszállott a páva televíziós vetélkedőt nyert Fokos Zenekar koncertje után a gyermekeink kézműves foglalkozásokon is részt vettek, majd az esti fellépésre készülődtek, ahol a nyírségi és bukovinbai táncokra épülő díjazott koreográfiát a „Süssünk, süssünk egyebet”, valamint a „Leányok és legények” című táncokat adták elő hatalmas sikerrel – tette hozzá a koreográfus néptáncpedagógus. – A telt házas nézőtéren óriási vastapssal díjazták a vendégek a zselicieket. A. G.