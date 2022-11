Álmosan szürke az idei november, pedig megannyi lehetőségünk van feldobni valamivel. A férfiak például bajusznövesztéssel és az egyre hosszabbodó szőrzet fazonírozásával dobhatják fel a rövidülő nappalokat. Az öncélú divathóborton túl a látványos arcszőrzettel a férfiegészségre és a szűrések jelentőségére hívják fel a figyelmet.

A bajuszon túl aztán itt van nekünk a napi elfoglaltságot tetéző fekete pénteki akciók sora, s mivel már szinte minden hétre jut Black Friday, így az akcióvadászat is hozzájárul ahhoz, hogy úgy érezzük, lassan kipipálhatjuk az unalmas novembert annak örömével együtt, hogy kihagyhatatlan áron szereztünk meg valamit. Szűkölködés ide vagy oda, azért az egyik legnagyobb online piactér adatai azt mutatják, a visszautasíthatatlan akciók csábítására az oldalon idén is annyian reagáltak, hogy az alaposan meghirdetett fekete péntek 10,5 milliárdos forgalmat generált múlt pénteken.

Kész szerencse, hogy nyakunkon a jótékonyság havának is tartott december, amikor a felhalmozott feleslegtől karitatív akciók során válhatunk meg. Így legalább újra örülhet a lelkünk, hiszen ilyenkor másokat is boldoggá tehetünk azzal, ha adományként lepünk meg rászorulókat mindazzal, amit a november csábításának engedve szereztünk meg, talán teljesen feleslegesen. Az év vége közeledtével jó esetben az is eszünkbe jut, jók voltunk-e magunkhoz vagy másokhoz? Ez a számvetéses az, ami felerősítheti a bennünk szunnyadó jótékonyságot. Míg novemberben egy kis akciós vásárlással jutalmazzuk sokat megélt pszichénket, decemberben az adakozás örömének lelki táplálékával tehetjük szebbé napjainkat annak tudatában, hogy az impulzusvásárlásokból származó, sosem használt szerzeményeink elajándékozásával másokon segítettünk.