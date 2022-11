– Több termelő panaszkodott, hogy elkezdett csírázni a burgonya a pincékben, emiatt veszít a keményítőtartalmából, aszott lesz a termés – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök. – A csírákat le kell morzsolni, amint észrevesszük. A betárolt leves­zöldséget, almát át kell vizsgálni, utóbbi a poloskaszúrás helyén rothadásnak indulhat.

A szántóföldi növényter­mesztők viszont örülnek az enyhe őszi időnek, mert a talajmunkákat zavartalanul tudják végezni. – Nincs sár, a kukoricát és a cukorrépát is könnyebben be tudják takarítani – mondta el Tóth István. Hozzátette, a vetések és talaj-előkészítések is könnyebben végezhetők a jelenlegi időben. A korábban vetett gabonák esetében gyomirtásokat is végeznek a gazdák. Az enyhe, csapadékmentes őszi időben lehetőség van a réz- és kéntartalmú lemosó permetezésekre.

Nem tűnt el a dióburok-fúrólégy sem, a fa alá húzzunk ki a lomb területének megfelelően fekete fóliát, erre essenek a levelek és a fúrólegyek, így nagy mértékben csökkenti lehet a kártevők szaporodását, tanácsolta Tóth István.