– Az idei műsor egyik nagy különlegessége az volt, hogy nem csak a hagyományos táncokat tekinthette meg a közönség – folytatta Altfatterné Prigl Enikő. – Egy LED táncshow-val is kedveskedtünk a nézőknek. Ilyenkor a táncosok ledsorokkal ellátott ruhákat viseltek, így kecses mozgásuk még jobban kiemelkedett, jobban láthatóvá vált. Ez egy Magyarországon egyedülálló látványtechnika, van olyan koreográfiánk, ahol ezer led is világít egyszerre. Nagyon szerette mindenki ezt a megoldást, hatalmas sikere volt az így bemutatott produkcióknak.

A színpadra nem csak a profi táncosok léptek fel egy előadás erejéig, de lehetőséget kaptak az amatőrök, vagy éppen az első nyilvános bemutatójukon táncolók is. Fellépett Enikő három éves kislánya is, aki egy páros táncot mutatott be édesanyjával. A gála jó hangulatáról a táncon kívül Schütz Ramóna sziporkázó konferálása is gondoskodott.

– A stúdiónk növendékei az elmúlt 12 év alatt számos sikert tudhatnak magukénak – beszélt sikereiről az iskola vezetője. – Az országos hastánc versenyen amatőr, félprofi illetve profi kategóriákban összesen 169 dobogós helyezést sikerült megszereznünk.

Fotó: Grasselly Emese