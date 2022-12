Kürtöspusztán biztosan nem jut mindenkinek karácsonyfa és ajándék, sőt az ünnepi menü sem lesz gazdag, de a karácsony ott is a családról szól. A 64 éves rokkantnyugdíjas férfi elsírta magát, amikor szóba került, hogy milyen lesz az idei karácsonya, év végéje. Kétségbeesetten mutatta meg hajlékát és portáját, hogy milyen körülmények között él.

– Egyedül leszek, mert hat hónapja halt meg az élettársam – panaszolta könnyeit törölgetve Barna Lajos. – Sokszor hétköznap sem futja kajára, mert mindössze 40 ezer forint a havi jövedelmem...

Két vödör vizet töltött meg a közkútról Károlyi Andrea, de ha befagy a csap, akkor a távolabbihoz kell mennie. A tyúkokkal teli, rendezett udvarukra igyekezett a csurig folyatott vödrökkel, aztán rögtön fordult még egy körre.

– Szenteste biztosan sütünk-főzünk, és ha jó idő lesz, talán kimegyünk az erdőre is – mosolygott a fiatal nő, akinek a családjában hat gyermek van. – A gyerekek majd valami olcsó ajándékot kapnak, semmi különöset...

– Ugyanúgy megfőzünk karácsonykor, mint egy másik nap, ennyi lesz nálunk az ünnep – szomorkodott Horváth Szilvia. Házának udvarán kacsák totyogtak egyik sarokból a másikba. – Két kiló szaloncukrot vettem, de ajándék nem lesz. Itthon van a gyerek, beteg. A villany, az élelmiszer egyre többe kerül, nem beszélve a gyógyszerről.



Az egyik házon egy viharvert télapófigurával díszítették az ablakot, míg egy másik épület ablakán egy festett hóember kukucskált ki. Sok udvaron babakocsik sorakoztak, és az egyik lakásból zene szűrődött ki. Négy saját gyerek meg két unoka – sorolta a gyerekek számát kérésünkre büszkén egy fiatal nagymama. Elmondása szerint az ünnepi készülődést nagyban meghatározza a kürtöspusztai családoknál, hogy amíg a somogyfajszi közmunkások kaptak 30 ezer forint karácsonyi jutalmat, addig a pusztakovácsi közfoglalkoztatottak nem visznek haza semmit a fa alá. Egy másik ház udvarán egy lakókocsiból léptek ki többen.

– Húsos káposztát főzünk, aztán tévézünk az öregemmel karácsonykor, csak ennyi lesz a program – mondta Horváth Katalin. – Nem szégyen, de nálunk szegényes a karácsony. A páromnak alig több mint 60 ezer forint a bevétele, az enyém ugyanennyi. A múltkor az ökumenikusok adtak konzervet, tésztát, így egy kicsit könnyebb volt. Sok a letiltásom is, mert valakik visszaéltek az adataimmal, és telefonokat vettek a nevemre. Még ezt is nyögöm, sőt a közgyógyomat is elvették.

– Van, ahol egy kiló kenyér ezer forint, a rizs is drága! – mondta az öccse, Horváth István. – A szociális tűzifából még maradt pár szál, és szerencsére a gyerekek dolgoztak az elmúlt hetekben. Koszorút kötöttek karácsonyra, és abból lett pár ezer forintunk, ezért majd azt költjük az ünnepekre...





Fotók: Muzslay P.