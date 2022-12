Több mint százéves íróasztal mögött ül irodájában a harmadik generációs ügyvéd, Szilli Gyula. A patinás bútordarabot még édesapja örökölte az apósától. Az évek során adományozott szakmai díjak, oklevelek ott sorakoznak a falon mögötte.

– Ötvenhét évet töltöttem el eddig a pályán. Ha az ember becsületesen dolgozik, az meghozza az eredményt. Külön öröm, ha ezt más szakmabeliek visszajelzése is megerősíti. A díjak mindig örömmel töltöttek el – mondta lapunknak az ügyvéd, aki november 19-én az „Ügyvédségért Díjjal”olyan szakmai elismerésben részesült, amelyet csupán öten kapnak évente az országban. Édesapja Kaposvár tiszti főügyésze volt, így Szilli Gyula szinte hozzánőtt a jogi pályához.

– Édesanyám gyógyszerész volt. Mindig arra kért: „óvakodj a politikától és az orvosoktól!” A politikával hamar szemben találtam magam, mert 1952-ben kitelepítettek bennünket Böhönyére. Ám egy év múlva visszajöhettünk Toponárra – mesélte. Vonattal és busszal járt Kaposvárra iskolába, ahol szoros, életét végigkísérő, ma is tartó barátságokat kötött.

Fotós: Lang Róbert



Szilli Gyula 1965. április elsején lépett be a 2.számú ügyvédi munkaközösség irodájába, ami akkoriban a Kossuth Lajos utcában volt. – A kirakatban kaptam helyet, az utcára néztem az írógép fölött. 1967-ben jöttem át a mostani irodába. Az ügyvédkedés az életemben két nagy időszakra bontható. Az ügyvédi munkaközösségre és az egyéni ügyvédségre. A közösségnek sok hátránya volt, de előnye is. Ilyen a közös megbeszélés, amikor 8–10 ember leült és tapasztalatot cseréltek – mondta Szilli Gyula.

Korábban család-, polgár- és büntetőjogi ügyekkel is foglalkozott, ám napjainkban inkább a büntetőügyek keltik fel az érdeklődését. – A nagy port kavaró büntetőügyek elkerültek, ám sok emlékezetes ügyben voltam védő. Voltak olyan esetek, amelyekben nem az erkölcsi felfogásunknak megfelelő cselekedetet hajtott végre a védencem. Mindig próbáltam megérteni a tettét: feltérképezni a körülményeket, és azt, milyen út vezetett oda. Arra törekedtem, hogy a bíróság is megértse. A büntetőügyekben mindig az idő volt a támasz: minél lassabban folyt az ügy, annál több enyhítő körülményt lehetett találni. Az ember mindig tudja, mi várható, mi lehet a végső döntés, ám olyan ügyvéd vagyok, aki maximálisan kihasználja a rendelkezésére álló lehetőségeket.

Kár lenne, ha későn jutna eszembe egy apró mozaik az ügy kapcsán – mondta. Pályafutása során folyamatosan tanította az ügyvédjelölteket. Tanítványai országszerte praktizálnak. Ő mindig arra sarkallta őket, hogy a sikeres ügyvédi pályához a magabiztos, alapvető tudás mellé kellő önbizalom is társuljon. A tétova lépéseket nem tartotta célravezetőnek. A SMÜK-nél kiemelt szerepet kapott az ügyvédjelöltek elővizsgáztatása, amely kapcsán nem az elméleti tudásra, hanem inkább a gyakorlatra helyezték a hangsúlyt.

– Az ügyfél vigasztalása is fontos, mert a legbiztosabb ügyet is el lehet veszíteni. Az ügyfél persze azonnal az ügyvédet okolja, mert bűnbakot keres. Voltak humoros ügyeim is. Egy bontópernél a férj azt hozta fel a felesége ellen, hogy nem főz neki olyan bablevest, mint az édesanyja. Nagyon alapos volt a bíró, aki még a férfi édesanyját is kihallgatta a tárgyaláson. Bevallotta, hogy mindig elégette a rántást, ahhoz szokott a fia – nevetett Szilli Gyula, aki azt is elmesélte, hogy a sávházi lakók gyakran látták el megbízatással: egy esetben például a férj hamarabb ért haza a vidéki útjáról és a feleség szeretője a hetedik emeleten az erkélyen át menekült, s a szomszédhoz kért bebocsátást.

Szilli Gyula ma is aktívan dolgozik, bár vidéki ügyeket már nem vállal. Azt mondja, mindennapjaihoz hozzátartozik a munka, mert tudja, reggel miért kell felkelnie. Szívesen utazgat. Minden hétvégét igyekszik Budapesten a családjával és a barátaival tölteni. Kedvenc úti célja Görögország, ahol több alkalommal járt már. Nagyon jól érzi magát a Balatonon is, és szívesen megy színházba országszerte. A szilvesztereket általában Horvátországban tölti.



Már harmincévesen tagja volt az elnökségnek

Szilli Gyula egyebek mellett tagja az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának, a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésének és a Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Ügyvédi Tanácsának. 1997-től a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara (SMÜK) elnökhelyettese.– Amikor elkezdtem az ügyvédi tevékenységet, az ügyvédek hatvanöt éves korukig dolgozhattak. A korábbi bizottsági és küldöttségi tagok is nyugdíjba mentek. Átvállaltuk a tisztségeiket. Már harmincegy évesen a kamara elnökségi tagja voltam – mondta.