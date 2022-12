Kerékpárral érkezett a Nagyszeben utcába hétfőn délelőtt Baranyai Ágnes, aki csaknem tíz éve dolgozik házi segítségnyújtóként. Vatulik Péternét látogatta meg otthonában. – Vérnyomást mértünk, kiadagolom a gyógyszereket és fürdetni is szoktam – mondta el a szociális gondozó, akinek nagyon örült az ágyban fekvő betege. – Egy elesés következtében gerinc­sérülést szenvedtem, és nem tudok felkelni – mondta el Ildikó, aki korábban boltosként és idősek ápolójaként dolgozott.

Rajta kívül még legalább hat emberhez oda kell érnie a gondozónak a nap folyamán. – Naponta 70-90 embert lát el tizenhárom gondozónk, két segítőnk pedig a bevásárlást, gyógyszerkiváltást intézi – mondta el Puber Mariann, a házi segítségnyújtás vezető gondozója. – A gyógyszerek kiadagolása mellett vércukrot, vérnyomást mérnek, mosdatnak, pelenkáznak és átmozgatják a betegeket. – A gondozottak nyolcvan százaléka fekvőbeteg – emelte ki Puber Mariann. – Őket fürdetni, etetni kell, mert ha vannak is hozzátartozóik, messzebb élnek, és naponta nem tudnak szeretteikkel lenni.

Jelenleg százhatvan gondozottjuk van, a jogszabályi előírások szerint még húsz beteget tudnak gondozni. – A gondozottak a nyugdíjuk alapján fizetnek, a maximális óradíj nyolcszáz forint – jegyezte meg Puber Mariann. – Azt tapasztaljuk, hogy sokuknak a pár száz forint is komoly kiadás, ezért azt kérik, hogy csak azt csináljuk meg, ami belefér fél órába. A gondozók az ápolás mellett a lakóteret is rendbe teszik és elbeszélgetnek az idősekkel. – Nagyon fontos a mentális támogatás is, meg kell őket hallgatni, sokuknak ez jelenti a feltöltődést – jegyezte meg a házi segítségnyújtás vezető gondozója.



Fotó: Lang R.

Gyalogosan, kerékpárral vagy busszal érkezik a segítség



Puber Mariann szerint az ápolók gyalogosan, kerékpárral vagy helyi járatos busszal látogatják a gondozottakat. – Csak a bérletet tudjuk fizetni nekik – mondta –, ezért próbáljuk a beosztásokat úgy összehangolni, hogy ne kelljen túl nagy távokat megtenniük napi szinten két beteg között.

A napi látogatás mellett jelzőrendszerrel is segítik az időseket Kaposváron. Sok idősnek biztonságot jelent, hogy gombnyomásra érkezik a segítség. A gondozónők 24 órás szolgálatban vannak és ünnepnapokon is számíthatnak rájuk gondozottjaik. – Kapcsolatban vagyunk a háziorvosokkal, a kórházzal, és értesítenek minket, ha egy idős embernek segítségre van szüksége – mondta el Puber Mariann.