Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódva több olyan kezdeményezés is megvalósult, ami különböző módon, de ugyanazt a célt szolgálja: ráirányítani a figyelmet a textilhulladékok csökkentésének lehetőségeire.

– Munkatársaink egyrészt meleg gyermekruhákat gyűjtöttek össze a megyében, melyeket a következő hetekben eljuttatunk az olyan nehéz helyzetben lévő családokhoz, ahol télen ezek a ruhák jó szolgálatot tesznek majd. Másrészt használt ruhaneműket, lakástextileket, szalagokat, gombokat, rövidárukat is gyűjtöttünk, melyekből a Csiky Gergely Színház varrodájának munkatársaival közösen a hivatali dolgozók egy faliképet varrtak – mondta Neszményi Zsolt főispán. – Ez a kép mostantól a gyermekmegőrzőnk falát díszíti majd. Ezeket a textíliákat hasznosították a kézműves programjaink résztvevői is, a gyerekek adventi és karácsonyi díszeket alkottak belőlük. S végül a nagyobb iskolás korosztályra is gondolva tartottak szakembereink előadást a témában középiskolás osztályoknak – foglalta össze a projekthét történéseit Neszményi Zsolt, aki mindenkinek megköszönte az együttműködést.

A Csiky Gergely Színház, mint az újrahasznosítás lelkes támogatója, szívesen csatlakozott a projekthez, nem csupán olyan különleges szöveteket ajánlottak fel, melyek egy-egy ikonikus jelmez alapanyagai voltak, hanem szaktudásukkal is támogatták a kezdeményezést. A teátrum női varrodájának vezetője, Szántóné Kiss Tünde és kolléganői a kormányhivatal vállalkozó kedvű munkatársaival közösen alkották meg azt a hatalmas faliképet, ami hulladékanyagokból, kézzel készült, s üde színfoltja lesz a gyermekmegőrző helyiségnek.



Szemléletformálásra vállalkoztak



Kőszegi Anett, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője sikeresnek értékelte az akciót, mint mondta, a hatósági feladatokon túl most lehetősége volt a hivatalnak arra, hogy kivegye a részét a szemléletformálásból, megmutassa, hogyan lehet csökkenteni a textilhulladékok mennyiségét, mit jelent a textilek újrahasználata és újrahasznosítása.





Fotó: Kovács Tibor