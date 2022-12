Havi rendszerességgel tartanak hangszerekkel, többségében gitárokkal kísért ifjúsági miséket a balatonboglári Szent Kereszt Felmagasztalása-templomban. A zenei szolgálatot az In Aeternum kórus adja, melynek balatonboglári, balatonlellei és fonyódi tagjai is vannak. Makó László, a kórus vezetője elmondta: fiatalok és idősebbek közösen zenélnek, többen közel 30 éve énekelnek együtt. – Szerettük volna, ha gyermekeink megtapasztalnák, milyen élmény templomban, több szólamban az Úrnak énekelni – mondta. – Mára a tagjaink közül többen zenészek lettek.

Makó László hozzátette: könnyűzenei felfogásban hangszerelt dalokat énekelnek a szentmisén, ami legalább annyira értékes lehet, akárcsak egy hagyományos, orgonával kísért ének. Igyekeznek bepótolni azt az időszakot, ami a pandémia idején kiesett, így havonta összegyűlnek. Korábban szerveztek francia gyökerű taizéi imaórákat, szerepeltek már kiállításmegnyitókon, karácsonyi koncerteken, esküvőkön is. Makó László büszke a sokszínű közösségre, melyet különböző hivatású emberek – vállalkozók, mezőgazdasági szakemberek, jogász és pedagógus – alkotnak.