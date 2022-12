A jótékonykodás, az adakozás korszakát éljük. Gyakran találkozni különféle jótékonysági szervezetek boltokba, bevásárlóközpontokba kihelyezett standjaival, amelyeknél többnyire tartós élelmiszert gyűjtenek a rászorulóknak. Időről-időre a templomokban is felhívják a figyelmünket a nélkülözőkre, és kisebb-nagyobb jótékonysági megmozdulásokról is gyakran adtunk hírt az elmúlt időszakban. A karácsony fokozottan a nyitott szívekről szól. Vannak olyan szervezetek, amelyek segítségképpen konkrétan megmondják, mi az, amivel segíteni tudjuk működésüket. Ha pénzre van szükség, jelzik. Ha kinőtt ruhatárunkkal vagyunk hasznukra azt is megmondják. Ha tartós élelmiszer kell, szintén tudtunkra adják. Szóval, tudják, mivel segíthetjük őket. Még az utcán, a fal tövében a koldusok is egyértelműen jelzik, hogy egy kis aprónak örülnének. A minap hozzánk is becsengetett egy kéregető. Már az első pillanatban eszembe jutott az a felhívás, amelyet a közelmúltban a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tett közzé, hogy a hulladékszállítók nevében kéregetők kívánnak mindenféle boldogságot nekünk és családtagjainknak karácsony és újév kapcsán. Magam is szembe álltam egy kéregetővel, aki az ablak nyitása után mindjárt azt kérte: „Segítsen, egyedül élek, nagyon szegény vagyok!” „Mivel tudok segíteni?” kérdeztem vissza, ám ő annyira meghökkent a kérdésen, hogy csak annyit válaszolt, „Nem is tudom…” Közöltem vele, hogy nem tartok otthon készpénzt, mire szemmel láthatóan elkámpicsorodott az arca, ám tovább próbálkozott: „Akkor adjon valami mást!” „De mit?” Mivel elég bizonytalan kéregető volt, becsuktam az ablakot és folytattam a házimunkát. A kéregető már messze járt, amikor eszembe jutott: oda adhattam volna neki a mélyhűtőből egy fagyasztott halat, hogy elmondhassa, nagy fogása volt aznap.