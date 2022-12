Az ünnepi eseményre a korábbi jubileumokhoz hasonlóan Magyar­atádon került sor, amelynek nyitásaként Porkoláb Lászlóné elnök tekintett vissza az elmúlt időszakra. Elmondta, hogy az egykori somogyi egyesület ma már nemzetközi, s egyedüli civil szervezetként ismeri el nagyasszonyi díjjal a kiemelkedő társadalmi munkát végző nőket. Az eddigi 137 kitüntetettből tizennyolcan külhoniak, és többször került sor díjátadásra a határainkon túl is.

Az elnök arról is beszélt, hogy főleg pályázati pénzből változatos programjaik voltak, gyakran kirándultak külföldön is, erősítve a távolabb élőkkel is a kapcsolatot. Az elnök külön megköszönte a családjának és Halászi Attiláné titkárnak, hogy mindvégig mellette álltak, valamint a kiváló együttműködést a szervezet támogatóinak.

Az ünnepség a meghívottak hozzászólásával folytatódott, amelynek során többen is a szervezet folyamatos fejlődését és politikamentességét, valamint a különböző világnézetű és gondolkodású emberek egymásra találását és őszinte barátságát emelték ki. Elismeréssel szóltak Porkoláb Lászlóné munkájáról is, aki a kezdetektől nagy odaadással irányítja az egyesületet. Ezután az orci Hajdina táncegyüttes és a Korona Nyugdíjas Egyesület hangulatos műsora következett, majd Gulyás Mihály és Rónai Csaba ízletes csülkös babja, a finom sütemények és a születésnapi torta elfogyasztása után Pásti Zoltán zenéjére még a fájós lábúak is táncra perdültek.