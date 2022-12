A rendezvényen köszöntőt mondott Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánymegbízott. Beszédében elmondta, Magyarország gazdagságát is jelentik a nemzetiségek. Ez egy külön értékrendet képvisel. 2010-ig a „kisebbség” elnevezés problémákat szült, addig a mai „nemzetiségek” elnevezése kulturáltabb és emberibb. Örvendetes, hogy nálunk tizenhárom nemzetiség is megél egymás mellett és igyekszik országunkat gyarapítani munkájával, kultúrájának ápolásával. Érzik, hogy „Somogyország” értékekkel tekint a nemzetiségekre. A 219 sikeres pályázat is ezt bizonyítja, valamint az elnyert százmillió forint. 400 fiatal kapott ösztöndíjat. Somogy az ország ötödik helyén van a roma népesség alapján.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében kiemelte: együtt alkotunk, együvé tartozunk a nemzetiségekkel. Együtt dolgozunk az országért, a nemzetért. Ormai István nagyatádi polgármester örömének adott hangot, hogy Nagyatádon, a megújulás városában tartják a rendezvényt. Sok azonosság és különbözőség ellenére jól élünk egymás mellett. Ha szokásaink és kultúránk néha más is, de a haza gyarapítása során azonos a gondolkodásunk, értékteremtő erőnk, hisz közös cél a boldogulás és az előbbre jutás. A kettő egymást erősíti. Ignácz Jánossal, aki 26 éve vezeti a környék cigány nemzetiségű egyesületeit, valamint a Tatai Ferenc barcsi elnökkel is jó kapcsolatot építettek ki a két város és környéke között.

A két elnök az aktív és segítő munkájáért „Nemzetiségekért díjjal” ismerte el a nagyatádi Kovács Lilla és a bélavári Plántekné Vitelics Krisztina munkáját. A vendéglátást követően a Pálmajori Fiúk és a Bélavári Tűzmadarak szórakoztatták a megjelenteket.