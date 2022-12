– Az „Adventus Domini” latin kifejezés azt jelenti: Úrjövet. Innen a rövidített elnevezés: advent. A várakozás, készülődés időszaka ez az egy hónap karácsony előtt – magyarázta Göndics János csurgói plébános, a Segesdi Esperesi Kerület esperese. – Ha igazán fontos számomra egy ünnep, arra elő kell készülnöm. Ha más számára fontos egy ünnep, akkor arra kell készülnöm, hogy olyan legyen az ünnep, amilyet ő szeretne; persze, ha igazán fontos nekem az illető. Szeretetből megfigyelem, kipuhatolom, minek örülne. Akár konkrét ajándék, amit elkészíthetek vagy megvehetek, akár egy program vagy hely, ahová el szeretne jutni. A lényeg, hogy a szeretet legyen a mozgatórugó, ne a megszokás vagy az elvárás. Karácsonyra szeretne felkészíteni az adventi időszak, de csak ha fontos nekem az, akit karácsonykor ünneplünk: Jézus Krisztus. Az Ő születését ünnepeljük. Nemcsak egyszerűen emlékezünk valamilyen legendára vagy mesebeli Jézuskára, hanem egy valóságos személyt köszönthetünk, aki az Ő isteni örömével és békéjével ajándékoz meg bennünket.

A csurgói esperes-plébános arra buzdított: tanuljuk meg, és énekeljük el közösen a karácsonyfa és a betlehem köré telepedve a 100 éve elhunyt Gárdonyi Géza nagyszerű versét, és örüljünk a 2000 éve és a szívünkben ma is megszülető Üdvözítőnek: „Fel nagy örömre! / ma született, / Aki után a föld epedett. / Mária karján égi a fény, Isteni Kisded Szűznek ölén. / Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, / Nézd csak örömmel Istenedet. / Nem ragyogó fény közt nyugoszik, / Bársonyos ágya nincs neki itt. / Csak ez a szalma, koldusi hely, / Rá meleget a marha lehel. / Egyszerű pásztor, térdeden állj! / Mert ez az égi s földi király.”

Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese: – „Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten.” – írja Máté evangélista, aki felsorolja azokat az ősöket, akiktől Jézus származik. Nemzetségtáblázat ez, s azt szolgálja, hogy Jézus emberi oldalára irányítsa figyelmünket. A Szentírás évszázadokon keresztül vezet bennünket végig; háromszor 14 nemzedéken át, ami nagyon hosszú idő az emberiség életében. Számunkra felfoghatatlan, mégis ott van a Bibliában, és egyik üzenete az, hogy csak az Isten oldaláról mérhető fel ez a beláthatatlan távolság. Üzenete különösen sok nehézségre világít rá, s lehet, hogy nem látunk túl e kilátástalannak ítélt helyzeten, mélységen. Háború dúl a szomszédunkban, a vírus még velünk él, nyakunkon az energiaválság. Ha Isten oldaláról próbáljuk szemlélni, és azt kérni: Uram, neked van hatalmad e helyzetből kiutat adni, akkor tudjunk erre ráhangolódni az idei adventben!

Az esperes arra is utalt: mindig azt mondogattuk, hogy a vírus miatt még soha nem tapasztalt állapotba kerültünk, most viszont még nehezebb helyzetben vagyunk. Bíztunk abban, hogy csendesedik a vírus, meglesz a gyógymód rá. Amikor megtörtént, jött a háború, s a vírus is itt maradt közöttünk a kilátástalansággal együtt.

– Minden olyant, ami megdöbbenti az embert, azt meg kell tapasztalni – vallja. – Istennél nincs olyan mélység, ahova ne tudna még utánunk nyúlni, hiszen a mélységben is velünk az Isten. De így volt ez a történelem során is. Ha a Bibliában visszalapozunk az Úr Jézus születéséhez, azt látjuk: nagyon nehéz, próbatételekkel teljes világ volt akkor is. Isten viszont éppen akkor látta elérkezettnek az időt arra, hogy fiát, a Megváltót elküldje közénk. Bennünk is élni kell e reménynek, hogy elküldi egyszülött fiát. Nem hagy magunkra, merjünk belekapaszkodni; úgy, ahogy Ábrahám tette, úgy ahogy a mi népünk, nemzetünk érdekében munkálkodó személyiségek tették, akár a történelemben is. De elég, ha az eleinkre, egyszerű őseinkre, nagyanyáinkra, nagyapáinkra gondolunk, akik megjárták a háborút – megtapasztalva egy olyan helyzetet, ami előtte nem volt. Isten a mélységből akkor is felemelte és meggyógyította őket és melléjük állt. Így lesz, így van ez most is. Krisztus embereként tapasztaljuk meg mindannyian ebben az adventben Urunk, Jézus Krisztus hatalmát, szabadító irgalmát, éljük meg azt, hogy: Velünk az Isten! Nem akárki, hanem Ő, akinek adatott minden hatalom mennyben és földön, és aki ezt a hatalmat megváltó szeretetében mutatta meg.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese szerint advent lehetőség az elcsendesedésre, az önmagunkra figyelésre és elsősorban az önvizsgálatra, hogy tudunk-e jól várakozni. Az ember élete folyamatos várakozásban telik. Minden egyes nagyobb életszakasz előtt ott van az az izgalommal és bizonytalansággal teli időszak, amikor minden nappal közelebb kerülünk ahhoz a pillanathoz, amellyel valami végérvényesen megváltozik. Fiatalon várjuk, hogy átlépjünk a felnőtté válás küszöbén, hogy munkába álljunk, társra találjunk. Gyermeket várunk, aztán várjuk, hogy véget érjenek a munkával teli évtizedek és elérkezzenek a nyugdíjas évek. Betegségben várjuk a gyógyulást, a háborúban a békességet, és most, ezekben a hónapokban várjuk, hogy visszatérjen a világban és az életünkben is minden a régi kerékvágásba.

Az esperesasszony szerint mindeközben nem gondolunk arra, hogy minden változás önvizsgálatra is indít bennünket, hogy megnézzük, milyen következménye lesz az életünkre annak, ha a várakozásunk végre beteljesedik. Mi lesz akkor, ha munkába állok, társra találok vagy gyermekem születik? Felkészültem-e arra, hogy felelősséggel fogadjam a változásokat? Felkészültem-e a nyugdíjas évekre és arra, hogy a múló évekkel elmúlik az erőm és a fiatalságom, egyszer az életem is, és eljön az ideje az Isten előtti számadásnak is?

– Adventben az Úr eljövetelére várunk. A legtöbben karácsony ünnepére, a születő gyermekre, vagy éppen arra, hogy néhány meghitt, nyugodt napon keresztül együtt lehessenek a szeretteikkel, családi, baráti kötelékben, pedig ez az időszak elsősorban nem erről szól, hanem a lehetőségről, hogy az érkező Urat várjuk – nyomatékosította. – Azt, aki eljövetelekor mérlegre teszi az életünket, újjáteremt mindent körülöttünk és elhozza az Ő békességét. Ez a változás pedig nem évekre vagy évtizedekre, hanem az örökkévalóságra szól.

Úgy summázott: jól várakozni az tud, aki felelősséggel készül a változásra. Az Isten ebben az esztendőben is adott egy újabb esélyt az elcsendesedésre, önvizsgálatra. Éljünk vele, mert nem tudhatjuk, mit hoz a holnap! Kezében vagyunk, ma még megtart bennünket és adventi gyertyák fényében azt a reménységet is adja, hogy amint egyre közelebb kerülünk Krisztus születésének ünnepéhez, egyre közelebb kerülünk az Úr végső eljöveteléhez. Az esperesasszony a zsoltárossal mondja: „Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az Ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.”



Tegyük élővé a betlehemi történetet játékosan a gyermekek számára



Göndics János esperes-plébános fontosnak tartja, hogy karácsonyra készüljön betlehem – Istengyermekkel, a kisded Jézust körbelehelő tehénnel, szamárral és bárányokkal. Azt tanácsolta, készítsünk betlehemet, bármilyen egyszerű formában is! Rajzolhatunk is, akár kinyomtatott, kiszínezett figurákkal is megalkothatjuk, vagy a közkedvelt só-lisztgyurmából! Legyen ez is az adventi készületünk része! János atya arra buzdított: szenteste az egyes figurákat szemlélve, éljük bele magunkat a történetbe, a Szentírás szavait felolvasva, majd szívből kívánjunk egymásnak boldog, örömteli karácsonyt!