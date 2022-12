Manapság egyre többször esik szó a rászorulók támogatásáról, mert a mostani nehezebb helyzetben még nagyobb figyelemre van szükség. Folyamatosan beszámolunk a különböző kezdeményezésekről, sajátos eszközeinkkel is igyekszünk segíteni. Minden korábbinál fontosabb lett az odafigyelés, az olykor apró jelek keresése. Nem kell nagy dolgokra gondolni, például már azzal is segíthetünk egy másik embernek, ha a megmaradt élelmiszert nem dobjuk a szemétbe.

Számos segítő ötlet épül erre az egyszerű tényre. Köztudott, hogy évente több millió tonna – egyébként még fogyasztható – étel kerül a kukákba. Somogy több településén is gyakorlat, hogy a felesleget személyesen juttatják el a rászorulókhoz, míg mások úgynevezett szeretetládát működtetnek. Jó ötletek ezek, hiszen egy megmaradt akár csak fél adag főtt étel valakinek a túlélést jelentheti. Vagy egy másnapos zsemle némelyeknek már szemét, másnak a reggelit jelenti.

A statisztikai adatok szerint főleg ünnepek idején nagy az élelmiszer-pazarlás, de kis odafigyeléssel ebből is előnyt kovácsolhatunk: számos rászoruló asztalára varázsolhatunk reggelit, ebédet és vacsorát. Keressük fel a rászoruló szomszédokat, kopogjunk be hozzájuk bátran. Adjuk oda szeretettel azt az ételt, ami nekik még jól jöhet. Működhet ez nagyobb településeken is, de ott például jó ötlet a szeretetláda. Az se tántorítson el bennünket, ha lesznek rossz tapasztalataink. Egy polgármester barátom mesélte épp a minap, hogy sajnos megjelentek a szeretetláda „fosztogatói” is, azaz nem éppen rászorulók dézsmálják, s eldobálják az ételt, de még a kitett meleg ruhát is. Ilyenkor egy közterületi kamera közelsége sokat segíthet.

Sok-sok civil szervezet is várja az adományokat, s ők pontosan tudják, kik is a rászorulók. Hozzájuk is vihetünk tartós élelmiszert, konzervet, befőttet, tésztaféléket, lisztet, cukrot, s akár édességet is. S ne feledkezzünk meg arról, hogy másnak bizony jól jöhet a nálunk megmaradt tisztítószer, szappan, sampon, mosópor vagy éppen fertőtlenítő szer is. Mert van jobb hely a kukánál! Figyeljünk egymásra!