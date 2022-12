A tízéves kreatív szakkör munkáiból rendeztek kiállítást a faluházban. A tárlat a csoporttagok szerint kettős célt szolgál: egyrészt szerették volna ilyen módon is megünnepelni az évfordulót, másrészt az utánpótlásra is gondolva megismertetni a fiatalabb korosztállyal is a népi díszítőművészet sokszínűségét és kedvet csinálni a hagyományos tevékenységek továbbviteléhez.

Az asztalokon többek között hímzések, kötések és horgolások mellett a szövéssel készült kelmék, gobelinek, gyémántkirakással készült gyönyörű tájképek és foltvarrások sorakoztak, de a nem egy esetben művészi színvonalon elkészített festmények is vonzották a látogatók tekintetét. A szakkör tizenkét tagú, akik a tehetségüket részben a szüleiktől örökölték, de többen közülük tanfolyamon vagy mester­emberektől lesték el a további fortélyokat. Az egyik alapító és a kiállítás ötletgazdája, Forróné Czár Erzsébet például a foltvarrást sok-sok évvel ezelőtt a kaposvári egyetemen oktató amerikai professzor feleségétől tanulta.

A saját munkák többnyire otthon készülnek, a heti találkozások inkább tapasztalatcseréről és beszélgetésről szólnak. Kiváló kapcsolatot ápolnak a helyi idősek közösségével, a bemutató előkészítésében Fischli Mihály klubvezetőtől is sok segítséget kaptak.