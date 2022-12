Jamie Oliver és Gordon Ramsay több műsorban is látható lesz a TV Paprikán, így többek között december 23-án és 26-án is képernyőre kerül a „Jamie karácsonyi egytálételei”, ahol két különleges epizódban a partiételek és hagyományos karácsonyi fogások elkészítésének trükkjeivel ismerkedhetnek meg a nézők a népszerű sztárszakács segítségével. December 25-én látható a „Gordon, Gino és Fred lappföldi karácsonya”, amelyben a három barát közül Gordon Ramsay elhatározza, hogy ezúttal rendesen megünneplik a karácsonyt, és a Mikulás hazájába, Lappföldre látogatnak, hogy különleges körülmények között főzzenek. A premiereken túl december 1-től minden este 19:30-tól karácsonyi műsorokkal találkozhatnak az érdeklődők, így például a „TV Paprika adventi kalendáriumával” és a „Minden nap karácsony! – A TV Paprika kedvenc ünnepi receptjeivel” is. Előbbiben Kapusi Gerti ínycsiklandó, ajándékba adható finomságokat készít minden adventi napra, melyeket Csorba Anita kreatív csomagolással lát el, hogy tényleg minden tökéletes legyen az ünnepekre. Utóbbi műsorban pedig a TV Paprika séfjei, vagyis Havas Dóra, Kapusi Gerti, és Bede Robi mellé csatlakozik egy-egy, a Jöttünk, láttunk, főztünk vetélkedőből megismert gasztroblogger, hogy kedvenc ünnepi receptjeikkel lepjék meg egymást. Aki pedig karácsony után sem fárad el, az kipróbálhatja „Jamie Oliver egytálételeit” is, mert december 27-étől 8 epizódon keresztül különféle ízletes ételek egyszerű receptjeit ismerhetik meg a nézők, amelyek a hét bármely napján megállják a helyüket, ráadásul mindössze egyetlen edényben vagy tepsiben készülnek. A TV Paprika ünnepi kínálatáról a Magyar Telekom* és a Vidanet előfizetői sem fognak lemaradni, hiszen előfizetési csomagtól függetlenül mindenki számára elérhetővé teszik a csatorna műsorát egészen december végéig. Magyar Telekom FilmKlub előfizetői a TV Paprika képernyőjén megjelenő programjain túl további karácsonyi tartalmakat is elérhetnek, így például az „Otthon Nigellánál: Karácsony”, vagy a „Karácsonyi készülődés Jamie-vel” című műsort. Aki pedig az ünnepi készülődés alatt sem szeretne lemaradni az ínycsiklandozó fogásokról és azok receptjeiről, azok számára a Telekom TV GO szolgáltatása és a Vidanet Move alkalmazása nyújt megoldást, amelyeken keresztül bárhol, bármikor könnyedén elérhetik a TV Paprika műsorát mobiltelefonon vagy tableten.