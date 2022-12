Nincs, és nem is lesz hó, fehér karácsony, keseregnek a nagyatádi idősügyi fórum tagjai, az óévbúcsúztató ebéd asztalánál. Szó szót követve előjönnek a régi karácsonyi, adventi események, ünnepváró szokások. Igen, valamikor régen sok vidám, igazi ünnepváró szokása volt a magyarnak. Ma, amikor úgy féltjük a nemzeti identitásunkat, nyelvezetünket, vallásunkat, nem is tudja az új nemzedék, hogy mit veszít, vagy már el is veszítette nemzetünk szokásait, hagyományait.

Bármilyen rendezvény van, első a székely kesergő, népviselet. Persze a mai fiatal csak néz, mikor azt mondom: a székely legényen nem valódi a harisnya, a kislányon a katrinca.

A mai fiatalok éppúgy nem tudják hogy mindez mi fán terem, ahogy nekünk – régebb óta fiataloknak – sincs sok fogalmunk róla, hogy mi az az applikáció!

Nos, idézzünk fel akkor pár dolgot. Kezdjük a „kotyulással”. A legények Luca napján „kotyúni” mentek. Tréfás rigmusokkal házról házra jártak. „Kity koty, kity koty galagonya kettő, nekem is van kettő, kendtek disznajának akkora szalonnája legyen, mint a mestergerenda, kendtek tyúkjai annyi tojást tojjanak, mint réten a fűszál, kendtek lányának akkora csöcse legyen, mint a dali korsó stb. Ha nem adnak hurkát, elvisszük a Julcsát.

Így ment vég nélkül, és az ezért járó adományokat is begyűjtötték maguknak.

A jól végzett éves munka, és az ünnepvárás öröme járta át ilyentájt az egész falut. Természetesen a betlehemesek jelentette a fő attrakcióját az adventnek. A betlehemi istálló papír makettjét hordták házról házra aprók és nagyok. A gyerekek karácsonyi dalokat énekeltek, a felnőttek szinte kis színi előadás keretében, pásztorjátékkal adták elő Jézus születését. Bizony sok ájtatoskodó ráncolta volna össze a homlokát, ha hallotta volna a szöveget! A nagyobb legények botokkal, azokon bikalánccal és karikás ostorral hatalmas zajt csaptak. Már messziről hallatszott, hogy jönnek!

A gazdák elzárták a kutyát, az eladó lányok pedig ünneplőbe öltözve, az ajándékokat előkészítve várták a betlehemeseket. Az előadás után kis koccintás is volt természetesen.

Minálunk Gyékényesen, a falu a Hősök szobránál volt ketté osztva „aszögre” és „főszögre”. Ezt a demarkációs vonalat a csoportok nem léphették át. Ha mégis megesett, hogy némelyek túlmentek a határvonalon, akkor ünnep ide, ünnep oda, szép verekedések estek meg. Imre Gergely doktor bácsinak rögtön adódott egy kis karácsonyi kötözni valója.

Sajnos ahogy minden elmúlik, ez is a múltba veszett mára. Már csak az emlékeinkben élnek az egykori bálok és szerenádok. E sorok írója Kolovetárék ablaka alatt, unokatestvéreivel együtt, szerenádozott utoljára. Emlékszem, a gyufa fellobbant, de nem lett mátkaság.

Idős vagyok, ha most betlehemeznék, akkor már nekem mondanák: „gyere be te vén dadó, mer odaki megfagyó”.

Hortobágyi Ferenc, Nagyatád