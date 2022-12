Az idei karácsonyra egy újabb szaxofonos feldolgozással jelentkezett, egyfajta zenei ajándékként a hallgatói számára. A meglepetés felvétel egy marcali stúdióban készült el. Ezúttal Michael Jackson: Billie Jean című igen népszerű slágerét választotta, amely természetesen felkerült a világ legnagyobb zenei videó megosztó oldalára is. Budai Róbert reméli, hogy a világhálón is elérhető felvétel több országban is megnyeri majd a Jackson rajongók tetszését. A felvétel alig egy hét alatt már csaknem 500 megtekintést ért el.

– Önmagam kezdtem el foglalkozni a dallal, többször áthallgattam, figyelve az előadó minden hanglejtését és mozdulatát – mondta Budai Róbert. – Mivel gyermekkorom óta hallgattam őt, ezért ez is nagy segítséget nyújtott. A dal végül is Jackson karrierjében szintén áttörést hozott, ezért esett e slágerre a választásom. Miután kielemeztem a dalt, szaxofonra vittem, majd némi munka után, a stúdióban feljátszottam a 13-szoros Grammy-dijas Michael Jackson: Billie Jean című dalát, mely az előadó zenei pályafutása során 750 millió eladott lemezt tudhat maga mögött – folytatta a szaxofonos.

Hozzátette: természetesen mindenkinek ezzel a dallal kíván boldog, békés karácsonyi és örömteli ünnepeket, valamint kijelentette, hogy a jövőbeli koncertjein ez a dal is szerepelni fog a repertoárjában.