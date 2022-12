– Ennek több oka is van – emelte ki. – Egyrészt engedjék meg, hogy mi is büszkék lehessünk arra a teljesítményre, amit önök nyújtottak. S ezt a büszkeséget szeretnénk tovább adni a kaposváriaknak, hogy ők is érezzék ezt. Az a teljesítmény, ami önök mögött van, az büszkeségre ad okot valamennyiünknek.

Kaposváron az első ünnepséget több mint két évtizede kezdeményezték, a díjazottak listája: