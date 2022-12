Ilyenkor, karácsony küszöbén sűrű angyalszárnysuhogást hallunk magunk körül, érzékelve: a tavalyinál is több dolguk akad e kedves égi lényeknek. Talán az is felötlik bennünk: a rossz mellett szerencsére mindannyiunkban felfedezhető a jobbik énünk. Vélhetően közvetlen környezetünkben is érzékeljük, akadnak még földre szállt angyalok. Közöttük szép számmal olyanok is, akik angyali tulajdonságaik ellenére sem a glóriafényesítés kedvéért teszik a jót…

Ahogy sok somogyi település rászorulói érzékelhették: fokozottabb figyelem irányult rájuk a hátunk mögött hagyott adventi időszakban, a legkülönfélébb meglepetésekkel rukkolt elő az önkormányzat, a civil szervezet és az egyház, vagy éppen a névtelen adományozók.

Merthogy találékony a szeretet, és általában tisztában is vagyunk azzal, hova mekkora összeget utaljunk – akár fűtéstámogatásként –, kinek milyen értékben állítsunk össze csomagot. Tudják ezt a minisztériumi munkatársak is, akik a gyermekvédelmis fiatalok ünnepét szeretnék még szebbé tenni, ezért küldtek teherautónyi személyes ajándékot ismeretlen somogyi védenceiknek. S már negyedik alkalommal éltek e nemes gesztussal.

A gondolat tettekké lesz, a várakozásból öröm fakad, erőfeszítéseinket „jóvá írják” majd odafönn. A felismerés azonban már most kijózanító. Az önzetlenség, a szeretet, a figyelem megmentheti a világot. Azt a világot, amiről már bebizonyította az ember, képes pokollá változtatni, de azt még nem, hogy kész paradicsomivá tenni.