– A japán, kínai, mexikói és német versenyzőkön kívül osztrák és svájci indulók is neveztek a világbajnokságra – mondta Mihajlovits Róbert. – Hazánkból is szép számmal érkeztek versenyzők, s a nemzetközi mezőny szereplői több kategóriában bizonyítottak. Hatalmas élmény volt a világbajnokság, a cukrászművészek ezúttal is kitettek magukért, seregnyi lenyűgöző alkotást láttam. Akadt olyan versenyző, aki karamellből mesefigurát készített, egy másik induló sárkány motívumot jelenített meg, míg volt, aki a kaszinók világából merített ihletet: a dobókockát, a zsetont és a rulettet is karamellből formázta meg.

A kaposvári versenyző semmit sem bízott a véletlenre, szeptembertől készült a rangos versenyre. Málnás macaron, limes bonbon, ringlószilva hab és tonkabab ízesítésű csokoládékrém: az aprósüteményeken kívül négy tányér desszerttel továbbá egy csokoládés virágkompozícióval és karamell díszekkel is elkápráztatta a zsűrit. Mihajlovits Róbert az utolsó simításokat Luxemburgban végezte, így a csoki díszek felrakásán kívül a zselékészítés is adott némi munkát.

– Szívvel-lélekkel dolgoztam, nagy motiváció volt a verseny – mondta. – Sok újdonságot láttam, s bár 35 év vagyok a szakmában, de a mai napig minden érdekel, ami a cukrászathoz kapcsolódik. Visszafogott színek, letisztult formák és minimális díszítés: részben ez jellemzi az új trendet. Kiváló hangulat uralkodott a helyszínen, jól esett, hogy sokan gratuláltak.

Mihajlovits Róbert a rangos hazai versenyeken kívül 2020-ban a stuttgarti cukrász-szakács olimpián is bronzérmet nyert, s már eldöntötte: 2024-ben újra indul a következő német erőpróbán. Abban bízik, hogy két év múlva a mostaninál is csillogóbb éremmel tér haza. Arra a felvetésre - miszerint miszerint hogyan tudja átadni az új ismereteket a kaposvári diákoknak - azt mondta: iskolájukban nagy hagyománya van a tehetséggondozásnak. A motivált, tanulni, dolgozni vágyó középiskolások rendszeresen bizonyítottak a versenyeken, s Mihajlovits Róbert örömmel osztja meg a szakmai fogásokat.

– Fantasztikus lehetőségeket rejt ez a szakma, s szerintem ezzel nagyon sok ifjú kolléga is tisztában van – hangsúlyozta. – A cukrászat teret ad a kreativitásnak, kísérletezni lehet, s egy-egy új elgondolás előbb-utóbb sikerhez vezethet. S a diákokon kívül külön oktatást tartok azoknak, akik szabadidejükben tovább szeretnék bővíteni a tudásukat. A héten is indult egy két foglalkozásos képzés, melyre 23-an jelentkeztek.

Mihajlovits Róbert azt mondta: ezen a pályán nagy a csábítás. A finom édességeknek nehéz ellenállni, az 56 éves bronzérmes cukrász is édesszájú, gyerekkora óta egyik fő kedvence a somlói galuska. a házi kevert sütemény és a zserbó.

– Az ünnepi menü már eldőlt – mondta. – Feleségem süti a karácsonyi bejglit, már alig várom, hogy a friss mákosat megkóstoljam. Fenséges az íze.