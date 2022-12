Több balatonboglári intézményben, a városházán, a kultúrházban és a könyvtárban is háromhetes lesz a téli szünet, s január 9-től kevesebb napon tartanak nyitva. – Minden család érzi a válság terheit, ezért nem emelünk adót, az ingatlanadó és az építményadó is változatlanul a régi szinten marad – mondta Mészáros Miklós polgármester. – A kúrtaxa, vagyis az idegenforgalmi adó azonban emelkedik kicsit, illetve a parkolásért is fizetniük kell majd az ide érkező vendégeknek. Strandjaink továbbra is ingyenesek maradnak, ezért a parkolásból befolyó bevétel fontos szerepet játszik majd a karbantartásban.

A településvezető lapunknak elmondta: biztonságos a város jövő évi gáz- és villanyellátása, ennek azonban óriási ára lesz, tízszeres áron kapják. – Pengeélen táncol a költségvetés, nehéz év elé nézünk – tette hozzá Mészáros Miklós. – Ez a fejlesztések, karbantartások rovására megy, de a legfontosabb célunk a fizetőképesség és a munkahelyek megőrzése.

A nyár előtt elkészül a várdombi lombkoronaösvény. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében mintegy 520 millió forintot nyert a város, melyből a Vörösmarty tér újul majd meg, s egy kerékpárút építése is kezdetét veszi a Zrínyi utcán keresztül Szőlőskislak felé. A kislaki kultúrház esetében nemrég 94 millió forintot nyert az önkormányzat belső átalakításra, ezt azonban átszervezné a város, és az intézmény energiahatékonysági fejlesztésére fordítaná. Ha sikeres lesz az erről szóló egyeztetés, akkor már jövőre elvégeznék a feladatot.

Az előbbiek mellett régóta várt fejlesztés valósult meg a Dózsa György és a Hunyadi utca környékén is – tudtuk meg a polgármestertől. Évekkel ezelőtt indult aláírásgyűjtés zajvédő fal létesítésére. Ez nemrég el is készült, mintegy másfél kilométer hosszan, a vasút mindkét oldalán zajfogó fal készült a NIF Zrt. beruházása keretein belül mintegy 220 millió forintból.



Fotós: Németh Levente

Több százan gyűltek össze a közös gyertyagyújtás alkalmából, és több helyütt szerveztek gyűjtést a rászorulók segítésére Balatonbogláron. Adakozni hívtak a katolikus templomba, a városháza pedig az evangélikus egyházzal közösen gyűjtött tartós élelmiszert és ajándékkal megpakolt cipősdobozokat



Január 8-ig biztosan nyitva tart Harmadik alkalommal nyitották meg a jégpályát a városban. Az idén már gördülékenyebben ment a pálya felépítése – tudtuk meg Vécsei Mihály üzemeltetőtől. Tavaly mintegy 10 ezer ember fordult meg két és fél hónap alatt a jégpályán, s hat olyan gyermek játszik már a kaposvári sportiskolában, aki Bogláron, a Balatoni Bocsok jégkorongklubban tanulta meg a sportág alapjait. Az idén is szép számmal érkeznek fiatalok, több tucat siófoki gyermeket is fogadtak. A jövőt illetően a rezsiköltség lesz nagy kérdés, hiszen közel egymillió forint a jégpálya villanyszámlája havonta, ami januárban akár háromszor ennyi is lehet. Ennek fényében január 8-ig biztosan nyitva tartanak, az azt követő időszakot viszont nehéz megjósolni. Tervben van egy huszonötször negyvenöt méteres sátor megvásárlása.