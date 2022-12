Idén már 29. alkalommal adták át a legvirágosabb településeknek járó elismeréseket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán. A gyugyiak település­szépítő munkáját az elmúlt években jutalmazták már, fődíjat azonban eddig még nem sikerült nyerniük.

– Álmomban sem gondoltam, hogy elnyerjük az egyik fődíjat, hiszen a balatoni településeken pompás virágültetvények vannak, amelyekkel nem lehet versenyezni – mondta el Jelenka György polgármester. Hozzátette: huszonkilenc éve dolgozik azon, hogy a falut szépítse. – Fontos feladatunk, hogy ápolt, gondozott legyen Gyugy környezete, ebben nagy segítségemre vannak a közmunkások – mondta el a polgármester, aki agrárvégzettséggel rendelkezik.

Fotók: Kovács Tibor

Idén mintegy háromszáz paraszt-futó muskátlit, legényrózsát, egynyári virágokat és száznál is több csemetét ültettek. A szakmai bírálóbizottság kétszer is ellátogatott hozzájuk. A virágos elismerés mellett az Élhető település kialakításáért és a települési örökség megőrzéséért elismeréssel is gazdagodtak, mellé félmillió forint jutalmat kaptak.

Nagyon fontosnak tartják, hogy ne feledjék múltjukat és őrizzék hagyományaikat. – A II. János Pál-dombon emelkedő Árpád-kori templomot a gyógyító és energiát adó Szent György-vonalakra építették, aki ellátogat ide, megtisztul teste és lelke – emelte ki a polgármester. Megjegyezte: 2010-ben alakították ki a Nemzetünk Csillagai Emlékösvényt. A 21 stáción sportolók, tudósok, feltalálók, írók nevei olvashatók mind a négy oldalon. Az egykori plébánosuknak, Gyuriga Károlynak állítottak emléket és a szabad helyekre a lakók döntése alapján kerülhetnek fel a nemzet csillagainak neve. Szücs Patrícia a zenélő emlékművükre négy összekapaszkodó kezet alkotott, amely a határon belüli és túli magyarság összetartozását jelképezi.

A Legyen Szebb A Mi Falunk Egyesületet 23 éve alapították, a település fejlődéséért dolgozó hat tagjuk már átadta a stafétát a fiataloknak, akik ugyanolyan szenvedéllyel építik a falut. Nekik egy emlékművet is készítettek. – Nem egy pályázati kiírás dönti el, hogy mi készül Gyugyon. Évek óta arra törekszünk, hogy közös álmainkat megvalósítsuk – mondta el a polgármester.

Huszonkét közmunkás dolgozik Gyugyon. Komáromi Zsoltné brigádvezető elmondta: mindannyian a falu mindenesei, ahol teendő van, oda mennek. – Tavasszal a virágok ültetése, majd öntözése ad feladatokat, de a fóliasátrakban és a kertekben is dolgozunk. A fiúk kaszálnak, télen fát vágnak és mindig építenek valamit – tette hozzá Komáromi Zsoltné. Megjegyezte: a közösségi oldalon hirdették meg terményeiket. Idén nyáron vöröshagymát, fokhagymát, káposztát, paprikát, paradicsomot termeltek, amelyeket a helyiek mellett környékbeliek is szívesen vásároltak. Jelenka György polgármester elmondta: pályázati forrásból nem csak a béreket, hanem az alapanyagok egy részét is tudják finanszírozni, így a közmunkások jóvoltából hasznos fejlesztések készülhettek el a somogyi faluban.

Télen is szépülnek

Torma László kilenc éve dolgozik közmunkásként Gyugyon. – Az eredeti szakmám felszolgáló, de évek óta az önkormányzatnál vagyok. Nagyon örülök, hogy helyben sikerült elhelyezkednem – mondta a közmunkás. Társa nyolc éve tesz-vesz a faluért. – Nagyon szeretek betonozni a kőműves mellett, de ha kell, kaszálok vagy fát vágok – mondta István Zoltán.

Ottjártunkkor egy hidat építettek. – Az árkot betonozzuk és saját gyártású térkövekkel rakjuk ki, a híd széleit pedig szeletelt téglával borítjuk. A tervek szerint minden kocsibejáró így fog kinézni – mutatta a munkafolyamatokat Boros Gyula, aki a kőművesbrigádot irányítja három és fél éve.

Kicsit távolabb betonkeverőtől hangos a közmunkások műhelye, itt készülnek az említett térkövek. – Betonkeverőbe megy bele az alapanyag, amelyet sablonokba töltünk – mutatta a munkafolyamatokat Torma Margit. – Két nap száradás után borítjuk ki őket és utána a fiúk már építik is be.