Jóföldi Endre, a vállalat tulajdonosa-ügyvezetője elmondta: az idei évben már második alkalommal várták ingyenes előadással azokat a pályaválasztás előtt álló diákokat, akik érdeklődnek az informatika és a szoftverfejlesztés iránt. Többek között szó volt arról, hogy hol érdemes továbbtanulni és milyen fejlődési lehetőségek vannak a szakmában, hogyan válhatnak a fiatalok szoftverfejlesztővé és milyen karrierutat járhatnak be. Az előadásokat rögzítették is és a későbbiekben oktató jelleggel használják ezeket. A kaposvári szoftverfejlesztéssel foglalkozó kft. munkatársai korábban a kaposvári Munkácsy gimnáziumban és a Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnáziumban is tartottak előadást az informatika iránt érdeklődőknek. – Az látjuk, hogy a fiatalok nagyon nyitottak, érdeklődőnek és nagy szükség lenne a szektornak minél több informatikai szakemberre, azt tapasztaljuk megyénkben kevesen választják ezt a szakirányt – emelte ki Jóföldi Endre. Megjegyezte: az iskolákban szinte minden tantárgyban kellene informatikai eszközöket alkalmazni, szerinte az általános műveltség részévé kellene válnia.