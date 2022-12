A bárdudvarnoki piacon pontyot, amurt és kárászt is kínált az egyik termelő. Előbbi halat kilónként 1700, utóbbit 1000 forintért. Nagy roham még nem volt a kopoltyúsokért, a jövő hétvégén azonban sok vásárlóra számítanak. A haltermelő több rendelést is felvett már, ami azt is jelenti, hogy több család ünnepi asztaláról idén sem hiányoznak majd a halas fogások. A Petörke Portéka vásárban az élő állatok mellett többféle kézműves terméket is kínáltak a gazdálkodók.