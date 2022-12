– Nekem egy 11 éves lányom van, de havi 66 ezer forint jövedelemből nem telik ünneplésre – panaszolta Rupa Árpádné. – De nem baj, az a lényeg, hogy a család együtt legyen...

– Jólesik, hogy ránk is gondoltak! – köszönte meg Károli Martina, akinek a lánya 14 éves.

– A jövő év talán jobb lesz, mint az idei... – jegyezte meg az ebéd előtt az éhesnek tűnő Horváth János Győző.

Fotók: Lang Róbert

Knoll Gyula minden hozzájuk fordulót szeretettel fogad, és szeretet fontosságáról ejt szót. A volt repülőezredes 2023-ban a 93. életévébe lép, és Szent György Lovagrend dél-dunántúli nagypriorja. Több mint húsz éve állnak a szeretet szolgálatában, említette meg. A babgulyáson kívül meleg ruhát, lisztet, cukrot is osztanak, és ehhez minden együttérző ember adományát szívesen fogadják.

– Ma különösen nehéz időket élünk, amikor a szegények jóval szegényebbek lettek, és a mi lelkiismeretünk azt diktálja, hogy igyekezzünk segíteni – mondta Knoll Gyula. – A célunk az, hogy a szegény emberek legalább karácsonykor lakjanak jól. Minden könnyebb, ha a családon belül szeretet él, mert ez mindennek az alapja. Ha a családok jól vannak felépítve, akkor működik megfelelően az egész társadalom. Ha a szeretetet egész évben gyakorolnánk, egész másképp festene a világ.

A lovagrend a korábbi években Kárpátaljára is küldött két kamion ruhát és élelmet, sőt könyveket is. A határ mellett egy házat vásároltak, oda szállították az adományokat, és kiadták a környező magyar falvakból érkezőknek. Most azonban a somogyi szegényekre akarnak koncentrálni, mert az energiaválság, az infláció miatt több lett a rászoruló, állítják. Az ember lelki szükségletei azonban ugyanazok maradtak, és a válság lehetőség is teremt az összetartásra, fűzte hozzá Knoll Gyula.