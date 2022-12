A betlehemi csillag üzenete címmel új rockoperát mutattak be Marcaliban a város kulturális csoportjai. A Bartokos Tamás rendezte előadáson közreműködött a Calypso és Cantiléna gyermekkórus, a Baglas Néptánc Együttes és a három marcali tenor. Tavasz óta készültek rá, s most négy alkalommal mutatták be, telt házzal, hatalmas sikerrel.