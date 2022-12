A megyei közgyűlés elnöke az önkormányzat alapfeladatával, a területfejlesztéssel kapcsolatban kiemelte: jelenleg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) záró szakaszában járunk, befejeződnek a még zajló beruházások, ám év elején megkezdődött a TOP folytatása TOP Plusz néven. A TOP végrehajtása során kiemelkedő sikerként éltük meg, hogy az eredeti 43,45 milliárd forintos keretet sikerült jelentős mértékben megemeltetni, 346 sikeres pályázatnak köszönhetően 56 milliárdot fordíthattak településeink fejlesztésekre.

A két uniós – az előző és a mostani – pénzügyi ciklus során megyénkbe érkező, soha nem látott mennyiségű területfejlesztési forrás valós segítséget nyújt egy olyan megye kialakítására, melyre valamennyi itt élő büszke lehet. Sokan viszont úgy gondolják, hogy minden egyes eddigi beruházáshoz adott már pénzt az Európai Unió. Vannak olyan médiák, és vannak olyan települések is sajnos, ahonnan azt sugallják, hogy nekünk semmi közünk mindehhez. Nyilván vannak olyan pályázatok, melyeket Brüsszelből már finanszíroztak, de azt tudni kell, hogy nem előre fizetik ki ezeket a pénzeket. Utólagos elszámolás történik, ami azt jelenti, hogy például az eddigi TOP Plusz beruházásokat hazai forrásból, azaz Magyarország kormánya jóvoltából tudjuk megvalósítani. Ezért is volt részben probléma az uniós források időleges visszatartása, hiszen olyan beruházásokat finanszíroz meg előre az állam, melyek ellenértékét csak később kapjuk meg. Mindez a covid után és a jelenlegi háborús inflációs időszakban jelentős terhet ró az államra.

Decemberben adták át a Vityapusztára vezető utat



Ennek ellenére nem álltak meg a beruházások Somogyban sem, sőt az első TOP Plusz forrásból megvalósult beruházást át is tudtuk adni annak ellenére, hogy első körben az idei év elején lehetett először pályázatot benyújtani. Akkor még úgy számoltunk, hogy a korábbinál jóval magasabb megyei kerettel, 71,789 milliárd forinttal valósulhatnak meg a területfejlesztési beruházások. Már ezt is sikertörténetként éltük meg, ami csak fokozódott, hiszen egy februári kormányhatározat alapján 78,737 milliárdra emelkedett a Somogyban felhasználható területfejlesztési forrás, amely összesen 6,948 milliárd forint növekedést jelent. A rendelkezésre álló forrásból 69,214 milliárd a regionális fejlesztési alapból, míg 9,523 milliárd a szociális alapból finanszírozható fejlesztéseket tesz lehetővé. A keret emelkedése miatt módosítani kellett a megye Integrált Területi Programját, melyet a Somogy Megyei Közgyűlés jóvá is hagyott. Ez mindenképpen jó hír az itt élőknek, akik nem is tétlenkedtek, aktívan bekapcsolódtak a pályázati munkába. A tavalyi év során szakembereink segítségével zajló tervezésnek köszönhetően jól előkészített anyagokkal vágtak bele ebbe a területfejlesztési ciklusba, és a rendelkezésünkre álló forrás több mint felét már le is kötötték. A TOP Plusz eddig 52,4 százalékos felhasználásnál tart 195 sikeres pályázatnak köszönhetően, ami azt jelenti, hogy közel 41,3 milliárd forint már biztosan megérkezik településeink fejlődésének elősegítésére.

Új futópálya épült Barcson



Ezek közül legnépszerűbb a településfejlesztési tematikájú volt 98 pályázattal, mintegy 19,4 milliárd forint értékben. Talán azért is, mert ez az egyik legszerteágazóbb területe a TOP Plusznak, hiszen igények között szerepel többek között csapadék- és belvízrendezés, közösségi tér kialakítása, művelődési ház felújítása, létesítése, közlekedésbiztonsági fejlesztés, faluközpont rekonstrukció, kerékpárút építése, de sétány fejlesztése is. Energetikai korszerűsítésre 36 pályázat készült valamivel több mint ötmilliárdos összeggel. Itt nagy többségében az önkormányzati épületek korszerűsítését célozták meg a települések, de művelődési házat és oktatási intézményt is fejlesztenének. Tizennégy település az óvoda vagy bölcsőde kialakítására, fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ők összesen 2,22 milliárd forintot igényeltek erre a célra. A megyei önkormányzat folytatja a munkaerőpiaci lehetőségek bővítését korábban megcélzó elképzeléseit, ezért 3,5 milliárdos saját pályázatot nyújtott be és nyert el foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésre. Belterületi közutak fejlesztése négy településen valósulhat meg összesen háromszázötvenmilliós költséggel, helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére pedig tizenketten nyertek közel 2,5 milliárd forintot, de fenntartható városfejlesztési stratégiára is jutott egy esetben nyolcvanmillió. Helyi gazdaságfejlesztésre – például iparterület és piac kialakítására – nyolc helyszínen fordíthatnak összesen több mint 1,5 milliárd forintot, míg a turizmus fejlődése is újabb lendületet kap tizenhét helyszínen elnyert 5,8 milliárdos pályázatnak köszönhetően. Szociális célú városrehabilitációra négy sikeres pályázat érkezett eddig 900 millió forint értékben.



Mérnökök bevonásával igyekeznek enyhíteni az energiaválság hatásait és odafigyelnek a hagyományőrzésre

Novemberben ismét Siófokra hívták a megye polgármestereit és jegyzőit. A kétnapos konferencián a hagyományoknak megfelelően neves előadók tájékoztatták a települések vezetőit azokról az aktualitásokról, melyek hozzájárulnak mindennapi munkájukhoz.

– A kialakult energiaválság nehéz helyzetbe hozta az országot, s megyénket is – mondta Biró Norbert. – A Magyar Mérnöki Kamarával közösen kerestük a lehetséges megoldásokat az önkormányzatokat érintő kérdésekben is, ezért felhívással fordultam a somogyi polgármesterekhez, éljenek a kamara által felkínált ingyenes energiahatékonysági felmérés és tanácsadás lehetőségével. Természetesen idén is igyekeztünk Huszti Gábor és Szajcz Adrián alelnökökkel minél több településre eljutni, hogy megkeressük azokat a kapcsolódási pontokat, melyekkel segíteni tudunk.

S, hogy mit várok a következő évtől? Elsősorban békét szomszédunkban. További építkezéseket, a területfejlesztési források további felhasználását, a fennmaradó összegek sikeres lehívását.

A megyei közgyűlés elnöke azt is elmondta: alapfeladatuk mellett idén is igyekeztek megtartani jól működő hagyományainkat, felhívni figyelmet értékeinkre. – A szülőföld bemutatása, hagyományainak megőrzése minden lokálpatrióta számára kiemelten fontos. Könyv készült a somogyi értékekről, kiadvány segíti a turizmust, illetve hamarosan filmen is megjelenik Somogyország kincsestára. A diákok számára meghirdetett értékeinkről, Hungarikumokról szóló vetélkedő javában zajlik, márciusban a középdöntőre, ezt követően pedig már a megyei döntőre kerül sor. Bár a Megyebál idén is elmaradt, a megye vállalkozásainak segítségével több mint ezerötszáz gyermek vehetett részt a Szülőföldem Somogyország Program keretében Somogy értékeinek megismerését célzó kirándulásokon. A program az elejétől kezdve nagy népszerűségnek örvendett, 2011-es indulása óta már 13471 gyermek részesült támogatásban.

A Somogy Megyei Önkormányzat továbbra is azon munkálkodik, hogy megyénkben mind a 246 település helyzete javuljon, élhető, gazdaságilag fejlődő közösségek alkossák Somogyországot, ami vonzó a fiatalok számára, és ahol jól érzik magukat az itt élők. Ha továbbra is összefogunk, sikerülhet. A Somogy Megyei Önkormányzat és közgyűlése nevében kívánok ehhez minden somogyi polgárnak sikerekben gazdag, boldog új esztendőt! – zárta rövid évértékelőjét Biró Norbert.