A szövegalkotás és helyesírás legjobbjait láttuk vendégül a Somogyi Hírlap és Sonline szerkesztőségében csütörtökön. Igali, mernyei, taszári és andocsi tanulók látogattak el hozzánk, miután mindannyian részt vettek az igali Batthyány Károly Általános Iskola első Mikulás Szövegalkotási és Helyesírási Versenyén. A versenyzők nyereménye a hasznos tapasztalton és tudáson kívül az volt, hogy ellátogathattak szerkesztőségünkbe és megtekinthették, hogyan dolgoznak az újságírók, s az ő szövegeikből, hogyan lesz újságcikk.

A fiatalok idén először vehettek részt a versenyen, ahol nemcsak helyesírási ismereteikről, de a szövegalkotási képességeikről is tanúbizonyságot tettek. Rendhagyó volt a verseny, hiszen az oktatásban készült felmérések általában csak arra fókuszálnak, hogy mennyire értik a szövegeket a gyerekek. Lapunk versenyében azonban fogalmazásban és írásban is egymásnak feszültek a diákok, akiknek egyik nyereménye az volt, hogy vendégül láttuk őket szerkesztőségünkben, Kaposváron.

Az igali, andocsi, mernyei és taszári diákok betekinthettek a Somogyi Hírlap kulisszái mögé. A fiatalok érdeklődve hallgatták Lengyel János főszerkesztő tájékoztatóját a lap és az online szerkesztőség működéséről, majd meg is nézhették a gyakorlatban, mi a dolga egy újságírónak vagy éppen a szerkesztőknek. A diákok természetesen kérdezhettek is. Az újságíróktól például arról érdeklődtek, hogy mi alapján döntik el, miről írnak cikkeket. Kollégáink minden felmerülő kérdést megválaszoltak és azt is megmutatták a gyerekeknek, hogyan készülnek az online cikkek, valamint hogyan lesz egy szövegből újságcikk.