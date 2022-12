Több mint száz másik település mellett Balatonboglár is kiveszi a részét a Veszprém által meghirdetett Európa Kulturális Fővárosa projektből. Január 17-én írta alá a szerződést a város, ezzel megteremtve a lehetőséget a helyi civil szervezetek előtt, hogy induljanak a veszprémiek pályázatán. A pályázaton a boglári Babel Camp Kft. is nyert, a város képviseletében pedig a Jankovich közalapítvány segíti a kapcsolattartást. Kopasz Árpád, a közalapítvány elnöke felidézte: 1970–1973 között Balatonbogláron találkozott, alkotott és állított ki a magyar neoavantgárd művészeti irányzat több alkotója Galántai György képzőművész vezetésével. Ennek 50 éves évfordulója alkalmából kápolnaprojekttel csatlakoznak az Európa Kulturális Fővárosa programhoz. Ennek keretein belül jövőre két másik település mellett Balatonbogláron is programokat szerveznek. A projekt már az idén is elkezdődött: június és november között hét tematikus beszélgetést, illetve egy alkotótábort is rendezett a Babel Camp.