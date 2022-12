A kaposvári Szent Imre-templom fiatal plébánosa a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás közelmúltbéli, 30. országos találkozójára emlékeztetett, amelyet a Kaposvár Arénában rendeztek meg, s ahol mintegy 2500-an hallgatták Mijo Barada és Josip Lončar tanításait, és Varga László megyéspüspök homíliáját a fergeteges hangulatú záró szentmisén. Aki részt vett ezen a nagyszabású, sok pontján megrendítő, magunkba tekintésre késztető napon, az érzékelhette: valóban tapintható volt az atya által is emlegetett égi-földi boldogság, melyből most, advent idején is erőt meríthetünk. A Szentlélek szólította meg és trombitálta össze híveit szerte az országból, de Nagymagyarország számos vidékéről is. Az évtizedekkel ezelőtti egyházébredést, a karizmatikus mozgalom terjedését szerencsére nem gátolhatták s nem gátolhatják most sem a Trianon-alakította határok. A hivő nem zárható kalodába, mint ahogy a Szentlélek is ott fúj, ahol akar. Ha kell, muzsikusokat, énekeseket ölel egybe, mint ahogy ezúttal is tette; Csiszér László és Flach Ferenc, a karizmatikus megújulás két zenészikonja fiataljaikkal már kora délelőtt bontogatta az eget, hogy dicsőítő számaikkal, mély imáikkal közelítse a kegyelmet az Arénát gyorsan benépesítő, a lelki szomjoltás vágyával érkező tömegnek.

A házigazdák nevében Varga László kaposvári megyés püspök nyitotta meg az „Új életre hívsz!” mottóval megrendezett találkozót – megparancsolva démonok, szellemek, negatív erők hadának, hogy takarodjanak e helyről, és töltsék be a teret, a szívünket, a lelkünket és az értelmünket a békesség angyalai. A főpásztori parancs mindvégig érzékelhető volt a nap folyamán, de az is: a Szentlélek hatalmasabb a saját egonknál is.

Mijo Barada tartotta az első két előadást; a neves horvát evangelizátor – akit komoly betegségeitől mentett meg az Isten –, nagyívű tanúságtételében arra utalt: nem az a fontos, hogy tehetségesek, gazdagok vagy szegények vagyunk-e, hanem az, hogy megtaláljuk az Istent, hogy felfedezzük szívünkben Jézust. Számos történetben vallott az Úr csodatételeiről, igehirdetővé lett bűnösök megtéréséről, és arról, hogy valamennyiünk küldetést kapott Istentől. Lehet, hogy e folyamat elején még nem világos, mi az, de fokozatosan kirajzolódik a teljes kép. Nehézlégzése miatti, 11 napos kórházi kezeléséről is mesélt, amelyet élete legszebb időszakának tart, mivel így sokkal teljesebben átélhette Jézus Krisztus szenvedéseit. Azt nyomatékosította: Jézusnak fáj, hogy sokan a kárhozat útjára tévednek. Az előadó járta a kórtermeket, de megesett, hogy a betegek egy része hátat fordított neki, míg mások együtt imádkoztak vele. A kórházban végképp megértette: az élet minden pillanatának békében, szereteteben kell telnie.

Tanításában kiemelte: mindenkinek vannak karizmái, melyek közül egy különösen erős. Területszabadító karizmáról is számot adott egy stadion kapcsán, amelyben szabadító imát követően sokkal jobb eredmények születtek. Arra buzdított: legyük a hit tanúi, és mindenkor ügyeljünk kimondott szavainkra. Arra, hogy kit dicsőít nyelvünk, s az áldás vagy az átok szavai erősebbek-e szókészletünkben. Isten Szentlelke vagy a pokol démonhada beszél-e belőlünk…

Az ugyancsak Horvátországból érkezett Josip Lončar feltette a kérdést: elgondolkodtunk-e már azon, hogy egy személy hány embert evangelizálhatna. Azt javasolta, nem árt tisztázni, az illető milyen alapokat kapott a megtérés terén. Az előadó személyes történetek sokaságával illusztrálta, mily nagy erőforrás lehet a hitünk. A gyónás tisztulást hoz, megkönnyebbülést ad – még annak is, akinek számos abortusz terheli a lelkét. A „kibérmálkozás” világjelenségét is nagyító alá vette, amelyért, véleménye szerint mindenütt a plébános a felelős. Többek mellett az egyház által okozott sebek is felszínre jöttek, s az a tény: sajnálatos, hogy a katolikusok jelentős hányadának fogalma sincs a szentmise részeiről. Az Istennel való találkozásra elő kell készíteni a szívünket; helyes felkészülés nélkül semmit sem kapunk a szentmisétől.

A karizmatikus találkozó résztvevői úgy érezhették: amolyan boldogságkapszulákat kaptak e napon. Reményteli, a bajokban is bármikor előhívható gondolatok esszenciáját, amelyet egyedül élő és családos, hívő és kereső, idős és fiatal, jelenleg mélyponton lévő vagy éppen az örömtől kicsattanó egyaránt elővehet képzeletbeli gyógyszeradagolójából.

Az önfeledt szárnyalás, az emelkedett lelkiség, a dicsőítésben rejlő erő a záró szentmisén is érzékelhető volt, amelyet Varga László megyés püspök celebrált papok, diakónusok karéjában – köztük Mohos Gábor püspökkel. A kaposvári főpásztor a mise elején arra emlékeztetett: az újonnan épült Kaposvár Arénát néhány éve ő áldhatta meg, és az akkor mondott áldás szövegében arra is utalt: legyen a sport és a különféle kulturális

események mellett az imádság helye is ez a modern épület. Örömének hangot adva azt is megemlítette: azóta már a második nagyszabású egyházi eseménynek ad otthont az Aréna.

– Körülöttünk háború dúl, s a szívünkben is csatatér van – emelte ki a püspök, majd a békességre fókuszálva azt fejtegette: minden szentmisében elhangzik a mondat: békesség veletek!, és az is: az Úr békéje legyen veletek mindenkor! Minden szentmise azzal ér véget: menjetek békével!

Laci atya hangsúlyozta: A feltámadt Krisztus titokzatos teste az egyház, s Krisztus ezzel köszöntötte húsvétkor és a találkozásokkor tanítványait: békesség nektek! Amikor ezt kimondta, a tanítványok a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtókat. Jézus azonban átjött a falakon; a zárt ajtó sem okozott akadályt számára. Krisztus nem szereti a harag, a gyűlölet, az ítélkezés, az előítélet és a megosztottság szívünkbe épülő falait. Azért szeretne átjönni e falakon, hogy a szívünkbe adhassa békéjét. Ahogyan Szent Pál írja: Ő a mi békességünk.

A szentmise után Végh Zoltán, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás vezetője adott hálát az elmúlt találkozókért. Azt is megemlítve: a megújulás első országos találkozójának főszervezője Marik József volt, akit Gorove László követett elnökként. Bartha Angéla, Kunszabó Zoltán és Végh Zoltán a korábbi találkozókkal kapcsolatos emlékeit osztotta meg a lelkes közönséggel, amelynek soraiban felfedeztük többek között Földi-Kovács Andreát, az ismert hit- és életvédő riportert.

Varga László atya meglepetésként színpadra szólította Fábry Kornél atyát, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatóját, a Szent Imre-templom egykori káplánját, a későbbi kaposfüredi plébánost, akit a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megszervezésével bízott meg Erdő Péter bíboros-érsek. Kornél atya ugyanis éppen ezen a napon lett 50 esztendős. A születésnapra vagy fél tucat nutellás üveget kapott. Mindenki tudja róla: szereti az édességet; a mogyorókrémet különösen.

Tanúságtételektől, közbenjáró imáktól is gyógyult a lélek

Az előadások között személyes tanúságtételek hangzottak el a színpadon, és éteri magasokba emelt bennünket a dicsőítő ének. Több helyszínen folyt gyóntatás és közbenjáró ima. A lelkes imastábot a kaposvári Terestyényi Csilla, a hazai karizmatikus megújulás emblematikus figurája fogta össze. A közbenjárást kérők különös ajándékokat, üzeneteket kaptak az imapárokon keresztül a Szentlélektől, akiről tudjuk jól: életátalakító hatalma van. Az idei találkozó előkészítésében és lebonyolításában a Kaposvári Irgalmasság Háza, valamint a Joppé Evangelizációs Központ működött közre. A résztvevők nemcsak Lélektől átitatottan, felfrissülve térhettek haza, hanem számos lelkiségi kiadványt is vásárolhattak a különböző kiadók képviselőitől.