Hatalmas érdeklődés övezte a nemrégiben lezárult Kedvenc kedvenceink fotópályázatunkat. Közel ezer kisállat-tulajdonos töltötte fel fotóját négylábú szeme fényéről, így igazán izgalmas verseny alakult ki. Az egyéni versengésen túl egy másik tétje is volt a versenynek, hiszen egy állatvédő szervezetet is támogathattak a fotóikkal indulók.

A támogatást Somogyból a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület nyerte, így ők vihették el az ötvenezer forintos állateledel-utalványt. – Minden segítségnek, támogatásnak nagyon örülünk – mondta el Boncz Edit, az egyesület elnöke. – Jelenleg 240 kutyát gondozunk a telepünkön, ami nem kis feladatot ró ránk. A közelmúltban az egekbe szökött a táp ára is, már egy középkategóriás eledelnek is minimum 600 forint kilója. Ebből naponta közel 100 kilót esznek meg állataink a telepen.

Az egyesület elnöke elmondta, hogy már a válság előtt is, 2021-ben 51 millió forintot költöttek az állatokra, és ez a szám a folyamatos drágulással várhatóan még több lesz ebben az évben. Kaposvár önkormányzatától tízmilliót kaptak, az adók 1 százalékából 12 millió forint folyt be.

– Szerencsére az év vége felé az adakozó kedv is megnőtt – folytatta Boncz Edit. – Szinte folyamatosan jönnek az autók, hozzák az adományokat. Ki többet, ki kevesebbet, de mi mindennek örülünk.

Az egyesület elnöke egyelőre nem látja pontosan, hogyan alakul majd a következő évük, de nem vezethetnek be létszámstopot az állatokra. Egyet biztosan tud a jövőre vonatkozólag: valószínűleg ismét túl fogják magukat vállalni jövőre is.