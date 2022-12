Sok hátrányos helyzetű család él a faluban, gyakran tartanak házőrzőt, mert a gyerekek szeretik az állatokat, de ha a kölyökkutya megnő, sokszor marad az utcán, mert már nem törődnek velük a gazdáik.

Az elmúlt hetekben négy ebet ütöttek el az autók, a kóbor kutyák általában nincsenek beoltva és csippel ellátva. Sok utcán élő kutya éhes, sőt időnként az is előfordult, hogy az óvodába és iskolába igyekvő szülőknek és gyerekeknek botot kellett magukkal vinniük, hogy elzavarják az útjukat álló, támadó kedvű ebeket. Nemrég a faluban közmeghallgatást tartottak, ahol több Nemesdéden élő külföldi panaszkodott, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy elvitetik a gazdátlan állatokat, és a kutyatartástól eltiltják a gondatlan gazdákat, hogy elejét vegyék az áldatlan állapotoknak, mondta Tompa Endre Boldizsár polgármester.

A nagykanizsai állatmenhellyel állnak kapcsolatba, hozzájuk viszik a Nemesdéden talált kóbor kutyákat, macskákat. Jó körülmények közé kerülnek a befogott állatok, de az önkormányzat költsége a szállítás, és ez alkalmanként akár 60 ezer forintra is rúghat. Korábban egy német tulajdonos házában 13 kutya élt Nemesdéden, ezeket a kutyákat is el kellett vitetni, mert féltek tőlük a gyerekek.

Az elszabadult ebek komoly problémát jelentenek a falvakban. Nemrégiben írtuk meg, hogy felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek jogerősen egy berzencei férfit, mert kiszökött kutyái úgy összemarcangoltak egy idős nőt, hogy az asszony belehalt a kórházban a sérülésekbe.



Képünk illusztráció!!