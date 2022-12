Gőzerővel dolgoznak az ötkilométeres Fonyód–Buzsák kerékpárút építésén. Jelenleg az M7-es autópálya és a fonyódi Kupa vezér utca között húzódó északi szakaszát építik a kivitelező cég munkatársai. A padkázás és az útburkolati jelek felfestése van még hátra van, s azt követően már csak a műszaki átadás. Az elkészülő fejlesztés biztonságos közlekedési lehetőséget nyújt majd bringásoknak és autósoknak is. A Buzsák és Fonyód közti út vegyes használatú lesz, amelyen személyautóval is közlekedhetnek majd maximum 30 kilométer per órás sebességgel.

– Több évtizede fontos a fonyódiaknak és a buzsákiaknak, hogy ez az út elkészüljön, hiszen ezzel Buzsákot a Balaton-parttal tudjuk összekötni, így pedig Fonyódot a falusi turizmussal, valamint Csisztafürdő közkedvelt gyógyvizével – mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Hozzátette: december 15-ig mindenképpen átadnák a fejlesztés első szakaszát.

A Buzsák és Fonyód közti kerékpárút három szakaszból áll, a déli szakasz az M7-s autópálya Csisztafürdő, az északi az autópálya és a fonyódi Kupa vezér utca, valamint a belterületi szakasz, amely félkörívben megkerüli Fonyódot.

A munkák az autópálya és Csisztafürdő közti déli szakaszon folytatódnak, amely már rendelkezik építési engedéllyel, jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik. A kétkilométeres szakasz fejlesztése azért bonyolult, mert több magánterületet érint, amelyek tulajdonosaival az út nyomvonala miatt az önkormányzatnak egyeztetnie kellett. Hidvégi József szerint itt tavasszal várható a munkálatok megkezdése. A harmadik, vagyis a város belterületét érintő szakasz közbeszerzés értékelése folyik, várhatóan még az idén szerződést köt a város a kivitelezővel. Azonban várhatóan az eredetileg tervezett költségekbe nem fog beleférni a beruházás.

– A jelenlegi tervezői árakból és a közbeszerzésből látjuk, hogy az utolsó két szakaszhoz biztosan többletforrásra lesz szükség. Ezen a héten a képviselő-testület tárgyal róla és a döntés alapján még novemberben benyújtjuk – mondta Hidvégi József. Hozzátette: a 2014-ben benyújtott és 2017-ben támogatást nyert projekt kivitelezési költségei jelentősen megnőttek. Az északi szakasz 156 millió forintba került, a déli is várhatóan 100 millió forintból készül el, de a legnagyobb forrásigényű belterületi részhez akár 300 millió forintra is szükség lehet, szemben a jelenlegi, összesen 410 millió forintnyi forrással.

– Nagyon reménykedem abban, hogy a Szaplonczay-sétányhoz hasonlóan, megkapjuk ennek az útnak a többletforrásigényét, hiszen ez nemcsak nekünk, fonyódiaknak, de az egész térségnek ugyanúgy fontos – összegezte Hidvégi József.



Fotó: Fonyód Média





Kereskedelem és munkahely szempontjából is fontos az új bringaút, hiszen a Balaton-part kerül ezzel közelebb a háttértelepülésekhez. A kerékpárút több szempontból is előnyös, közelebb kerül Csiszta a Balatonhoz. A munkába járás is egyszerűsödik, ha jó minőségű kerékpárúton megközelíthető Fonyód. A városnak azért kiemelkedően fontos, mert alternatív programként kerékpárral a turisták meglátogathatják a fürdőt, vagy éppen elmehetnek egészen Buzsákig városukból. Ha az egész út elkészül, egészen Somogyvárig tekerhetnek majd a kerékpáros turisták Fonyódról.