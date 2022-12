A Siófokon élő Cey-Bert Róbert Gyula író szinte a világ összes pontján kóstolt már valamit, de még mindig a magyar konyhára esküszik.

– Zavaros, amiket írnak a magyar konyháról a kétszáz évvel ezelőtti fennmaradt szakácskönyvek – mondta lapunknak. Szerinte leghitelesebben azoktól a népektől lehet tapasztalatot szerezni, akik hasonlóképpen élnek ma is, mint egykor eleink.

– Éltem ujgur területen, kazah jurtában, amelyben ott ült a sólyom, kint pedig lovak legeltek. Ezek az emberek két-három ezer év alatt nem változtattak az életmódjukon. Érdemes megnézni, ők mit és hogyan főznek – mondta. – A nyugati világ konyhaművészetére a sütés volt jellemző, a keleti, lovas népek a sütés mellett inkább a főzésben teljesedtek ki. Az ételt fedett üstben főzték meg, aminek nagy jelentősége volt. 2006-ban Somogyban is találtak ritka leletnek számító áldozati üstöt egy rádpusztai ásatás során. Közép-Ázsiától a Kárpát-medencéig, vagyis a hunok vonulásával megegyező útvonalon a táltosokat áldozati üsttel temették el. Úgy vélték, hogy a földre búraként borul az égbolt, ezért az üst az ég és a föld közötti kapcsolatot jelképezte. Az üstben búra, vagyis fedő alatt készültek az áldozati ételek. A főzés kapcsán két elem, a víz és a tűz egyesülése, az összhang is jelentőséggel bírt, hiszen ennek köszönhetően készült el az étel. Így alakultak ki a perkeltek, leveseink – mondta a magyarok ősi gasztronómiájáról. Cey-Bert Róbert Gyula szerint egy nép gasztronómiája kifejezi a kultúráját is. Az ősi magyar gasztronómiában a burok elv az élet védelméről szólt, úgy vélték: ami megfőtt, az megszentelődött. Az üst a szakrális szertartás kelléke volt. A benne főtt étel testi-lelki erőnlétüket szolgálta. A karácsonyi ételek megőrizték a hagyományt, a főtt ételekét a halászlé. A burok elv alapján készülnek töltött ételeink is, mint a töltött káposzta, és a bejgli.

– Hiába a hagyomány, a klasszikus magyar ételeket egyre inkább leváltják a hazánkba begyűrűző fast food ételek, ugyanígy eltűnik a magyar népzene is. Pedig nincs még egy nép, amelynek 200 ezer népdala lenne, mint a magyarnak. Nem szabadna elvesztenünk a nemzeti karakterünket. Példát vehetnénk a kínaiakról, ahol bár diktatúra van, mégis megmaradt a kultúra, a művészetek, a harcművészet és a gasztronómia. Náluk minden fogásnak jelentősége van. Mi magyarok ezzel szemben egyre kevésbé vagyunk tudatosak. Most éljük az utolsó pillanatokat, amikor megőrizhetjük az ősi ételeket, és mindazt, ami a magyarsághoz köt – hívta fel a figyelmet az élelmiszer-történész, aki szerint lassan kiveszik a nemzeti kultúrához való hűségünk. Ragaszkodnunk kellene a természetes alapanyagokhoz is, amelyeket a helyi termelőktől kellene beszereznünk frissen és nem a boltok polcairól készen leemelve a hosszas utaztatás után.

A siófoki író kiemelte: a fizikai- és lelki körülményeinktől is függ, mely ételek ízlenek. Előfordulhat, hogy egy tokaji a hazai környezetben jobban ízlik, mint egy bármilyen elitnek számító külföldi étteremben. – Hiába a legdrágább ételek, ha a környezet nem támogatja a lelki egészségünket – mondta. – Ehhez elég akár egy felelőtlen falszínválasztás is. A piros és a rózsaszín az édes íz felé visz el, a zöld a savanyút, a sárga a sósat erősíti fel. A kék szín a kellemetlen, kesernyés felé visz el. A fehér semleges. Mindez egy kísérletsorozat segítségével derült ki. Párizsban nyitottak egy tenger gyümölcsei éttermet, amelyben a tengerre asszociálva minden kék színben pompázott. Nagyon felkapott lett, majd két hónap múlva már csak lézengtek benne az emberek, mert mindennek fura ízt éreztek. Kiderült: a kék szín így hatott az ízérzékelésükre – mondta a gasztronómia szakértője.

A magyar borokban él a nemzetlélek, de kihívások elé állít a klímaváltozás

Cey-Bert Róbert Gyula a közelmúltban Genfben járt a Nemzetközi Borakadémia éves közgyűlésén. A találkozó fő témája ezúttal az európai borászatot is fenyegető klímaváltozás volt. Olyan szőlőfajtákról tanácskoztak, amelyek jól bírják a szárazságot.

– Nagyon sokat változott a bor és az étel harmonizálásának kultúrája. Jobban odafigyelünk, hogy mit mivel fogyasztunk – mondta. – Magam is tíz könyvet írtam a magyar borokról. Három jelentős borvidék ismert Európában: a franciáknál a Burgundi, a Bordeaux-i, és a Champagne-i, Németországban a Rajnai borvidék és nálunk Tokaj. A középkor óta három presztízs értékű szőlőfajtánk van: a furmint, a hárslevelű, és a sárga muskotály, amelyeknek magyar lelkét a vulkanikus termőtalaj össz­hangja határozza meg. A magyar fajtákat meg kell őrizni – mondta az étel- és italfogyasztás szakértője. Cey-Bert Róbert Gyula szerint ki kellene használnunk a magyar borvidékek adottságait, ám nem arra, hogy más népek borait termeljük. Inkább a saját erősségeinkre kellene fektetni a hangsúlyt.