A nemzetiségek napja alkalmából a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a kosárfonó-oktató népművészt Somogy Megye Roma/Cigány Díszpolgára kitüntető díjban részesítette.

Kakas József népművészt egyáltalán nem lehet „hétköznapi” kosárfonónak nevezni. Azonnal szívébe zárja az ember, hiszen olyan kommunikációs készsége és egyedi humora van, amely a kézműves foglalkozásait sokkal izgalmasabbá teszi, mint elsőre gondolnánk. Úgy véli, habitusa is közrejátszott abban, hogy díszpolgári címet kapott.

– Az ember nem arra készül, hogy közéleti díjat kap. Dolgozik egy életen át, kitűz egy célt maga elé. Én azt a célt tűztem ki, hogy a kosárfonás és a gyógynövények megismerése mellett olyan termékeket állítsak elő, amelyek eladhatók és örömöt jelentenek. Mindegyik kemény munka, a gyógynövények gyűjtése ugyanúgy, mint a kosárfonás, és azon belül az egyedi dolgok készítése. Mindig arra törekedtem, hogy amit fejben kitalálok, az a kezem között is megszülessen. Így alkottam meg vesszőből a használati tárgyak, kosarak mellett kisbiciklit, lovas kocsit, kis parasztházat gémeskúttal, templomot, Buddha-szobrot – sorolta Kakas József, aki úgy véli, önmaga elfogadása és állandó fejlesztése hozta meg a legnagyobb sikert az életében.

– Huszonéves koromban értek negatív élmények a származásom miatt, néha most is találkozom előítélettel. Rájöttem, hogy mit tehetek, és sokat tettem is azért, hogy elfogadjam magamat. Mert ha tudom, ki vagyok, mi vagyok, milyen előnyeim és hátrányaim vannak, akkor arról is fogalmam lesz, hogy min kell változtatnom ahhoz, hogy az emberek elfogadjanak – mondta az új roma/cigány díszpolgár.

– Ez a díj egy visszajelzése annak, hogy jó úton járok. Az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy kitüntetnek, amikor beültettek az első sorba a díjkiosztón. Körülnéztem, és mindenki mosolygott rám – nevetett Kakas József, aki úgy fogalmazott: neki az emberi értékek nagyon sokat jelentenek. A húszéves oktatói tevékenysége alatt megismert tanítványai többségével is jó kapcsolatban van az ötvenéves szakmai múlttal rendelkező kosárfonó díszpolgár.