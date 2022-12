A somogyjádi Kutor József a sorkatonai szolgálata idején adott először vért, majd hosszú évtizedek alatt évente négyszer-ötször tű alá tartotta a karját. A segédmunkásként dolgozó férfi az ország több pontján is adott már vért, sőt a leányát is rábeszélte, hogy kövesse a példáját. Eddig százszor folyatta a vérét a betegek javára, azért az idén somogyiként őt tüntették ki a Pro Vita-díjjal. – Jó érzés, ha segíteni tudunk, ráadásul a véradás az én egészségemnek is jót tesz – mondta lapunknak Kutor József.

– Köszönet illeti azokat, akik ismeretlenül is segítenek másokon – mondta köszöntőjében Szita Károly polgármester, aki arról is szót ejtett, hogy az adventi várakozás kihozza a jót az emberekből.

Az ötvenedik véradást elérők között köszöntötték Dérné Elek Viktóriát, aki férjével, Dér Tamás alpolgármesterrel versenyeznek abban, hogy ki tud többször vért adni, hangzott el az ünnepségen.

– A véradók a hétköznapi élet hősei, mert életet mentenek, és éveket adnak a betegeknek, a gyógyítóknak pedig biztonságot jelentenek – mondta Jakodáné Jendrek Zsuzsanna, a Magyar Vöröskereszt Somogyi Szervezetének elnöke a díjátadón. Az év végi időszakban erősítik a véradások szervezését: minden évben november végén ünneplik a véradó napját, ennek alkalmából hívták össze azokat a véradókat, akik megyénkben a legtöbbet segítettek.