Gyermekkoromban a kutyánk reszketve várta a tűzijáték végét az étkezőasztal alá bújva. Másik ebünknek már délután nyugtatót kellett adni az állatorvos javaslatára. A durrogtatást hallják a vadállatok is, akiknek már így is éppen eléggé befolyásoljuk az életterüket. A madarak például tömegével menekülnek el ilyenkor a megszokott helyükről. Agár kutyám még aránylag jól viseli a tűzijátékot. Tavaly az udvarról néztük a városi pirotechnikai bemutatót, miközben odabent a négylábú lakótársunk ténykedése nyomán sorra tűntek el az asztalról a sonkatekercsek. Az utolsó falat akkor esett ki a kutya szájából, mikor a barátokkal beléptünk az ajtón. Az egyébként jól nevelt eb feltehetően úgy gondolta, valami kellemessel ellensúlyozza az idegesítő zajokat. Sokan örülünk, hogy Kaposvár vezetése úgy döntött, idén nem lesz tűzijáték az óévbúcsúztatón. Biztos vagyok benne, hogy petárdázás és családi tűzijátékok nélkül azért nem ússzuk meg ezt a szilvesztert sem. Szerdán, mikor kinyitottak az árusító bódék, már kora reggel hosszú sorok álltak előttük. Egy nagymama is állt a sorban és arról mesélt a mögötte állónak, hogy az unokáit lepi meg több tízezer forint értékben sárkánytojással, füstbombával és teleppel. És ő még nem is költött sokat. Mert az eladó szerint nem ritka, hogy százezer forintot költenek el nála. Füstből, szikrából és durranásból tehát – attól tartok – ezúttal sem lesz hiány. A kutyáknak és gazdáiknak most is rémálom lesz átlépni az új esztendőbe. Ráadásul a legtöbb háznál nem jár sonkatekercs fájdalomdíjnak.

Vannak, akik százezer forintot is elköltenek az év végi tűzijátékra.